Viral Galeri Viral Liste Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

Kahraman Türk ordusunun üstün mücadelesiyle kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Tüm yurtta düzenlenecek törenler ve etkinliklerle anılacak bu anlamlı gün, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve cesaretini hatırlatıyor. 30 Ağustos'un coşkusunu yaşamak isteyenler için, 2, 4, 6 ve 8 kıtalık en özel Zafer Bayramı şiirleri de ilgi odağı oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:39
Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en büyük adımı olarak tarihe geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı, yalnızca bir askeri başarı değil, milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zafer Bayramı'nda en çok araştırılan konulardan biri, bu anlamlı günü yansıtan şiirler oldu. Vatan sevgisini, özgürlüğün değerini ve kahramanlığın simgesini anlatan şiirler, kutlamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. İşte yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri…

Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayanın,
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz Çamlıbel

Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

SES

Verdi ana, baba canını,
Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!
Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,
Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,
Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,
Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

AKINCI

İn atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Beyatlı

Yürekleri titreten 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6 ve 8 kıtalık anlamlı dizeler

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos
İçime bir ordu havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin alnında zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,
Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...
Yangınlar üstünde ince bir hilal!..
Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını
Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.
Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,
Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,
Alnında bir zafer sabahı kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,
İçime bir zafer havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi Tecer

SON DAKİKA