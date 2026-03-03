CANLI YAYIN
Yürekler ağza geldi! Şarkıcı Hatice temizlik yaparken korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntülerle takipçilerini korkuttu. Yüksek kattaki evinin camlarını silmek için dışarı sarkan şarkının tehlikeli anları kısa sürede gündem oldu.

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişimle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice, bu kez Instagram'da yayınladığı video ile takipçilerini korkuttu.

NEREDEYSE DÜŞÜYORDU!

Evinin balkon camlarını silmek için dışarı sarkan ve hiçbir güvenlik önlemi almadan mermerlerin üzerine çıkan Hatice'yi gören komşuları gözlerine inanamadı.

ŞARKICI HATİCE YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Yerden metrelerce yüksekte adeta ölüme meydan okuyan Hatice, yaşadığı tehlikeye aldırış etmeden temizliğine devam etti.

Paylaşımına "Cam da silerim, şarkı da söylerim. Güvenliğin korku dolu anları" notunu düşen ünlü isme, takipçilerinden de tepki dolu mesajlar geldi.

TAKİPÇİLERİNDEN UYARI: "YÜREKLER AĞZA GELDİ"

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları "Canın bu kadar mı ucuz?", "Bir cam için bu riske değer mi?" ve "İzlerken bizim elimiz ayağımız boşaldı" diyerek Hatice'nin bu tedbirsiz davranışını eleştirdi.