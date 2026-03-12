CANLI YAYIN
Böbrek sağlığını tehdit eden sessiz risk: Yüksek tansiyon

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyabet ve yüksek tansiyon, kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Kontrol altına alınmayan hipertansiyon, böbrekleri besleyen damarları zamanla zayıflatıyor ve organın filtreleme kapasitesini azaltabiliyor. İşte böbrek hastalığının yaygın uyarı işaretleri ve böbrek sağlığını korumanın yolları…

Yüksek tansiyon uzun süre kontrol edilmediğinde böbrekleri besleyen küçük damarları zedeleyerek kronik böbrek hastalığına yol açabiliyor. Üroloji uzmanı, diyabetle birlikte görülen hipertansiyonun böbrek fonksiyonlarını daha hızlı bozabildiğini belirtiyor. Bu nedenle erken tanı ve düzenli sağlık kontrolü böbrek sağlığı açısından önem taşıyor.

🩺 12 MART DÜNYA BÖBREK GÜNÜ

12 Mart Dünya Böbrek Günü, böbreklerin vücutta toksinleri filtreleme, sıvı dengesini koruma ve kan basıncını düzenleme gibi hayati görevlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl dünya genelinde anılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Nefroloji Derneği öncülüğünde yürütülen farkındalık günü, böbrek hastalıklarının erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğine dikkat çekiyor.

YÜKSEK TANSİYON BÖBREKLERE NASIL ZARAR VERİR?

Yüksek tansiyon, böbrekleri besleyen kan damarlarına sürekli basınç uygulayarak zamanla damar yapısını zayıflatır. Bu durum böbrek dokusuna ulaşan kan akışını azaltır ve organın filtreleme görevini zorlaştırır.

Amerikan Kalp Birliği'ne göre kontrol altına alınmayan hipertansiyon, böbrek çevresindeki damarların daralmasına veya sertleşmesine yol açabilir. Bu süreç ilerledikçe böbrekler vücuttaki atıkları ve fazla sıvıyı yeterince filtreleyemez.

Hipertansiyon ve böbrek hastalığı çoğu zaman birbirini tetikleyen bir döngü oluşturur. Uzun süreli hipertansiyon şu sonuçlara neden olabilir:

  • Böbrek dokusuna giden kan akışının azalması
  • Toksinlerin kandan temizlenmesinde bozulma
  • Kronik böbrek hastalığı riskinin artması
BÖBREKLER NEDEN HİPERTANSİYONA KARŞI HASSASTIR?

Böbrekler, kanı süzen milyonlarca küçük filtre ünitesi olan nefronlardan oluşur. Bu filtrelerin çalışabilmesi için çok ince ve hassas damar ağı gerekir. Kan basıncı uzun süre yüksek kaldığında bu küçük damarlar üzerinde aşırı yük oluşur. Damar yapısı zamanla kalınlaşır veya sertleşir. Sonuç olarak böbreklerin:

  • Atıkları filtreleme kapasitesi azalır
  • Sıvı dengesi bozulur
  • Kan basıncı düzenleme işlevi zayıflar
  • Diyabet de benzer şekilde damar duvarlarına zarar vererek bu süreci hızlandırabilir.
Üroloji uzmanı Dr. Anup Gulati'ye göre bu daralma böbreğin kan akışını azalttığı için organ kan basıncını yükselten hormonlar salgılayabilir. Böylece hipertansiyon daha da şiddetlenebilir.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ ERKEN BELİRTİLERİ NELER?

Kronik böbrek hastalığı çoğu zaman erken evrede belirti vermez. Bu nedenle hastalık ilerleyene kadar fark edilmeyebilir. Bazı erken uyarı işaretleri şunlardır:

  • Ayak ve ayak bileklerinde şişlik
  • Sürekli yorgunluk veya halsizlik
  • İdrar miktarında veya sıklığında değişiklik
  • Protein kaçağı nedeniyle köpüklü idrar
  • Kontrol edilmesi zor yüksek tansiyon
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle diyabet veya hipertansiyonu bulunan kişilerin düzenli böbrek fonksiyon testleri yaptırmasını öneriyor.

BÖBREK SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

Üroloji uzmanına göre diyabet ve yüksek tansiyonun doğru yönetilmesi, kronik böbrek hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Erken teşhis ve düzenli takip böbrek fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynar. Böbrek sağlığını destekleyen temel adımlar ise şunlardır:

  • Kan şekerini kontrol altında tutmak
  • Tansiyonu sağlıklı seviyelerde tutmak
  • Düzenli böbrek testleri yaptırmak
  • Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak
  • Doktorun önerdiği tedavi ve ilaçları aksatmamak
BÖBREK SAĞLIĞI VE HİPERTANSİYON HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Yüksek tansiyon böbrek yetmezliğine yol açabilir mi?
Evet. Uzun süre kontrol altına alınmayan hipertansiyon, böbrekleri besleyen damarları zedeleyerek kronik böbrek hastalığına ve ilerleyen evrelerde böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Böbrek arter darlığı nedir?
Böbreğe kan taşıyan damarların daralması veya tıkanmasıdır. Bu durum hem böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir hem de yüksek tansiyona yol açabilir.

Böbrek sağlığını korumak için ne yapılmalı?
Kan basıncını kontrol altında tutmak, diyabeti yönetmek, tuz tüketimini sınırlamak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak böbrek hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynar.

