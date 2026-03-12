Böbrek sağlığını tehdit eden sessiz risk: Yüksek tansiyon
Diyabet ve yüksek tansiyon, kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Kontrol altına alınmayan hipertansiyon, böbrekleri besleyen damarları zamanla zayıflatıyor ve organın filtreleme kapasitesini azaltabiliyor. İşte böbrek hastalığının yaygın uyarı işaretleri ve böbrek sağlığını korumanın yolları…
Yüksek tansiyon uzun süre kontrol edilmediğinde böbrekleri besleyen küçük damarları zedeleyerek kronik böbrek hastalığına yol açabiliyor. Üroloji uzmanı, diyabetle birlikte görülen hipertansiyonun böbrek fonksiyonlarını daha hızlı bozabildiğini belirtiyor. Bu nedenle erken tanı ve düzenli sağlık kontrolü böbrek sağlığı açısından önem taşıyor.
🩺 12 MART DÜNYA BÖBREK GÜNÜ
12 Mart Dünya Böbrek Günü, böbreklerin vücutta toksinleri filtreleme, sıvı dengesini koruma ve kan basıncını düzenleme gibi hayati görevlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl dünya genelinde anılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Nefroloji Derneği öncülüğünde yürütülen farkındalık günü, böbrek hastalıklarının erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebileceğine dikkat çekiyor.
YÜKSEK TANSİYON BÖBREKLERE NASIL ZARAR VERİR?
Yüksek tansiyon, böbrekleri besleyen kan damarlarına sürekli basınç uygulayarak zamanla damar yapısını zayıflatır. Bu durum böbrek dokusuna ulaşan kan akışını azaltır ve organın filtreleme görevini zorlaştırır.
Amerikan Kalp Birliği'ne göre kontrol altına alınmayan hipertansiyon, böbrek çevresindeki damarların daralmasına veya sertleşmesine yol açabilir. Bu süreç ilerledikçe böbrekler vücuttaki atıkları ve fazla sıvıyı yeterince filtreleyemez.
Hipertansiyon ve böbrek hastalığı çoğu zaman birbirini tetikleyen bir döngü oluşturur. Uzun süreli hipertansiyon şu sonuçlara neden olabilir:
- Böbrek dokusuna giden kan akışının azalması
- Toksinlerin kandan temizlenmesinde bozulma
- Kronik böbrek hastalığı riskinin artması
BÖBREKLER NEDEN HİPERTANSİYONA KARŞI HASSASTIR?
Böbrekler, kanı süzen milyonlarca küçük filtre ünitesi olan nefronlardan oluşur. Bu filtrelerin çalışabilmesi için çok ince ve hassas damar ağı gerekir. Kan basıncı uzun süre yüksek kaldığında bu küçük damarlar üzerinde aşırı yük oluşur. Damar yapısı zamanla kalınlaşır veya sertleşir. Sonuç olarak böbreklerin:
- Atıkları filtreleme kapasitesi azalır
- Sıvı dengesi bozulur
- Kan basıncı düzenleme işlevi zayıflar
- Diyabet de benzer şekilde damar duvarlarına zarar vererek bu süreci hızlandırabilir.