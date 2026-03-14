Yorumlar sınırı aştı! Yasemin Ergene’nin paylaşımı sosyal medyada olay oldu
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran sosyetik isim Yasemin Ergene, son sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yeni bir marka iş birliği yapan Ergene'nin paylaşımına gelen sert yorumlar dikkatlerden kaçmadı.
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Yasemin Ergene, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ünlü isim, evliliğinin ardından oyunculuk mesleğini rafa kaldırarak sosyetenin en gözde isimlerinden biri haline geldi.
KIZI EMİNE'NİN SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Özilhan, ekranlardan uzaklaştığı bu süreçte vaktinin büyük bir kısmını ailesine ayırdı. 2012 yılında ilk kızı Emine'yi kucağına alan ünlü isim, 2013 yılında dünyaya gelen ikinci kızına ise kendisini meşhur eden karaktere bir selam göndererek Ela ismini verdi.
Emine ise geçtiğimiz günlerde annesinin paylaşımıyla ortaya çıktı. Son hali ise ağızları açık bıraktı.14 yıllık evliliğini Eylül 2025'te noktalayan Ergene, boşanmanın ardından da sosyal medyada aktif olmaya ve markalarla iş birlikleri yapmaya devam ediyor.
SON YAPTIĞI İŞ BİRLİĞİ OLAY OLDU
Paylaşımın altına gelen yorumlarda yalnızca iş birliği yapılan marka değil, Ergene'nin tercih ettiği kıyafetler, evinin dekorasyonu ve hatta merdivenlerinin boyasına kadar pek çok detay eleştiri konusu oldu.
"HAKARETİ ELEŞTİRİ SANIYORLAR"
Konuyu bugünkü köşesinde gündeme taşıyan Bülent Cankurt da sosyal medyadaki yorumların giderek sertleştiğine dikkat çekerek, ünlü isimlerin de bu tür saldırılardan olumsuz etkilendiğini ifade etti.