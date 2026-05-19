Yollarda büyük değişim: Türkiye’de elektrikli araç sayısı kaç oldu?

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son bir yılda yüzde 84,7 arttı ve 423 bin 793'e ulaştı. Şarj altyapısının yaygınlaşması, Togg'un pazara girmesi ve artan yakıt maliyetleri kullanıcı tercihlerini değiştirdi. Hibrit araçlarda da yükseliş sürerken toplam sayı 800 bini geçti.

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik ilgi her geçen yıl büyüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,7 artarak 423 bin 793'e yükseldi. Şarj istasyonlarının yaygınlaşması, çevreci ulaşım tercihleri ve Togg'un pazardaki etkisi, bu yükselişte belirleyici oldu.

SON 10 YILDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ Veriler, elektrikli otomobillerdeki büyümenin son yıllarda hızlandığını ortaya koydu. Türkiye'de 2015 yılında yalnızca 565 elektrikli otomobil bulunuyordu. Bu sayı 2024 sonunda 183 bin 776'ya ulaştı. 2025 yılında ise artış ivmesi daha da güçlendi. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısındaki değişim Yıl Elektrikli otomobil sayısı 2015 565 2024 183 bin 776 2025 370 bin 591 Nisan 2026 423 bin 793

TOGG VE ŞARJ İSTASYONLARI ETKİLİ OLDU Elektrikli araç kullanımındaki artışta birden fazla etken öne çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un piyasaya çıkması, kullanıcı ilgisini artırdı. Bunun yanında ülke genelinde şarj istasyonlarının yaygınlaşması da elektrikli araç tercihlerini hızlandırdı. Uzmanlara göre sürücüler artık sadece yakıt maliyetine değil, çevresel etkiye ve kullanım giderlerine de dikkat ediyor. Elektrikli otomobillerin düşük karbon salımı sağlaması, sessiz çalışması ve enerji verimliliği sunması tercih nedenleri arasında yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR? Elektrikli otomobillere yönelimin arkasında ekonomik ve çevresel nedenler bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde artan yakıt maliyetleri ve bakım giderleri sürücüleri alternatif yakıtlı araçlara yönlendiriyor. Elektrikli araçların avantajları şu şekilde: Daha düşük enerji tüketimi

Yakıt maliyetinde tasarruf

Sessiz sürüş deneyimi

Daha düşük karbon emisyonu

Daha az bakım ihtiyacı

HİBRİT OTOMOBİLLERE İLGİ DE BÜYÜYOR Elektrikli araçların yanında hibrit otomobillerde de ciddi artış yaşandı. İlk kez 2011 yılında kayıtlara giren hibrit otomobil sayısı o dönem sadece 23'tü. Ancak sonraki yıllarda pazardaki büyüme hızlandı. 2019'da 13 bin 877 olan hibrit otomobil sayısı, 2023 sonunda 222 bin 328'e yükseldi. 2024'te 391 bin 296 olarak hesaplanan sayı, bu yılın nisan ayında 800 bin 402'ye çıktı. Hibrit otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı da yüzde 4,5 seviyesine ulaştı.