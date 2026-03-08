YÖKDİL/1 saat kaçta başlayıp, bitecek? 2026-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım sürerken sınavın saati, süresi ve sonuç tarihi merak ediliyor. 2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek, sınav 13.15'te sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü sınav gününe çevrildi. 21–29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan 2026-YÖKDİL/1 sınavı yaklaşırken, adaylar sınavın başlayacağı saat, süresi ve sınav giriş belgesine ilişkin detayları araştırıyor. Özellikle sınavdan önce mutlaka temin edilmesi gereken sınav giriş belgesi, adayların sınava katılımı için kritik önem taşıyor.

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavı, 8 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Bu süreye göre sınav 13.15'te sona erecek. Her yıl binlerce adayın katıldığı YÖKDİL sınavı, özellikle akademik kariyer hedefleyenler için önemli bir yabancı dil ölçme aracı olarak kabul ediliyor.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Sınava katılacak adayların yanında bulundurması gereken en önemli belgelerden biri sınav giriş belgesi. Adaylar bu belgeye ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebiliyor. Sınav giriş belgelerinde adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Bu nedenle adayların sınavdan önce sisteme giriş yaparak belgelerini indirip kontrol etmeleri gerekiyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 2026-YÖKDİL/1 sınav sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANACAK 8 Mart'ta uygulanacak 2026-YÖKDİL/1 sınavının ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Adaylar yayımlanan kitapçık ve cevap anahtarı üzerinden sınav performanslarını değerlendirebilecek.