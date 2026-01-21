CANLI YAYIN
YÖKDİL/1 başvuruları başladı! ÖSYM duyurdu: Sınav tarihi 8 Mart 2026

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖSYM, 2026-YÖKDİL/1 başvurularını 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alacak. Sınav 8 Mart 2026'da tarihinde uygulanacak. Başvurular 21 Ocak saat 11.00'den itibaren ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezlerinden yapılabiliyor.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci başladı. ÖSYM duyurusuna göre başvurular, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar işlemlerini 21 Ocak 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlayabilecek.

2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, 21 Ocak 2026 saat 11.00'den itibaren şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri
  • ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr)
  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Sınava ilişkin ayrıntılar 2026 YÖKDİL/1 Kılavuzu içinde yer alıyor. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

2026 YÖKDİL/1 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN