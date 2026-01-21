YÖKDİL/1 başvuruları başladı! ÖSYM duyurdu: Sınav tarihi 8 Mart 2026

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci başladı. ÖSYM duyurusuna göre başvurular, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar işlemlerini 21 Ocak 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlayabilecek.