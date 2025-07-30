Viral Galeri Viral Liste YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih dönemi başladı. Adaylar bu süreçte YKS taban puanları ve sıralamalarına göre tercih yapacak. Peki üniversite tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, adayların kaç tercih hakkı olacak ve doğru tercih için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte sürece dair tüm ayrıntılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.07.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:19
YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

ÖSYM'den gelen son açıklamayla birlikte, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci başladı. Tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025'te erişime açıldı. Tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için tüm detayları haberimizde derledik.

YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

2025 YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Merakla beklenen 2025 YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü yayınlandı.

Kılavuzda şu bilgiler yer alacak:

📌Üniversite ve bölümlerin kontenjanları

📌2024 yılı taban puan ve başarı sıralamaları

📌Özel koşul ve açıklamalar

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YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2025-YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta (bugün) başladı. Tercihler 13 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini sadece elektronik ortamda, https://ais.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Kağıt ya da posta yoluyla tercih kabul edilmeyecek.

YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylara toplam 24 tercih hakkı tanınıyor.

Tercih listesinde sıralama tamamen adayın isteğine bırakılmış. Ancak uzmanlar tercih sıralamasını stratejik yapmanın önemine dikkat çekiyor:

İlk sıralar: Puanınızın üzerinde kalan ve çok istediğiniz bölümler

Orta sıralar: Sıralamanıza yakın bölümler

Son sıralar: Daha garanti gördüğünüz bölümler

YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? ADIM ADIM REHBER

Kılavuzu İndirin ve İnceleyin:
30 Temmuz'da yayımlanacak kılavuzu detaylı şekilde okuyun.

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