YKS Tercih Kılavuzu PDF İNDİR 2025 ÖSYM: Tercih dönemi ne zaman bitiyor, kılavuz nereden indirilecek ve nasıl kullanılacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih dönemi başladı. Adaylar bu süreçte YKS taban puanları ve sıralamalarına göre tercih yapacak. Peki üniversite tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, adayların kaç tercih hakkı olacak ve doğru tercih için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte sürece dair tüm ayrıntılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi