YKS geç başvuru ücreti 2026: TYT, AYT ve YDT kaç TL oldu?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adaylar başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Peki geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için normal başvuru süreci 2 Mart 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan geç başvuru süreci ise bugün itibarıyla başladı. Başvuru yapamayan adaylar, belirlenen tarihte işlemlerini tamamlayabilecek.

2026 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI? YKS başvuru süreci 6 Şubat'ta başlamış ve 2 Mart Pazartesi günü sona ermişti. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar için ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre geç başvuru süreci 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Geç başvuru hakkından yararlanmak isteyen adayların işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2026 YKS kapsamında her bir oturum için normal başvuru ücreti 700 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücretleri yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor.

Bu kapsamda 2026 YKS geç başvuru ücretleri şöyle olacak: TYT için: 1.050 TL

1.050 TL AYT için: 1.050 TL

1.050 TL YDT için: 1.050 TL Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini aynı gün içerisinde yatırmaları gerekiyor.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Geç başvuru işlemleri adaylar tarafından bireysel olarak gerçekleştirilebiliyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden tamamlayabiliyor.