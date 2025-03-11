YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci sona erdi. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı sunulacak. Peki YKS geç başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:22