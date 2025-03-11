YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, her yıl olduğu gibi %50 artırımlı olacak. 2025 YKS için belirlenen ücretler şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 675 TL

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 675 TL

Yabancı Dil Testi (YDT): 675 TL

Adaylar, girecekleri her oturum için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda olacak.