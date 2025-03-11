Viral Galeri Viral Liste YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci sona erdi. Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı sunulacak. Peki YKS geç başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:22
YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru süreci 3 Mart'ta tamamlandı. Başvuruyu kaçıran adaylar için ikinci bir şans var. ÖSYM YKS geç başvuru takvimini açıkladı. İşte sürece dair tüm ayrıntılar…

YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

YKS Geç Başvuru Tarihleri Belli Oldu

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2025 YKS geç başvuruları 11 Mart Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 13 Mart Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlayan adaylar, %50 artırımlı ücret ödeyerek sınava katılma hakkı elde edecek.

YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, her yıl olduğu gibi %50 artırımlı olacak. 2025 YKS için belirlenen ücretler şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 675 TL
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 675 TL
Yabancı Dil Testi (YDT): 675 TL

Adaylar, girecekleri her oturum için ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda olacak.

YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

YKS geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:

AİS Girişi: Adaylar, ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak.

Sınav Seçimi: Girmek istedikleri sınav oturumlarını seçerek başvurularını tamamlayacak.

Ödeme İşlemi: Geç başvuru ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatıracaklar.

YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....

Son Gün Uyarısı: 13 Mart Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor. Ödeme işlemi yapılmadan başvurular geçerli sayılmayacak.

FOTOĞRAFLAR: A HABER FOTO ARŞİV

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