YKS EK TERCİH BAŞVURULARI başladı, kılavuz yayımlandı! 2025 YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM AİS başvuru ekranı

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN