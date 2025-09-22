YKS EK TERCİH BAŞVURULARI başladı, kılavuz yayımlandı! 2025 YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM AİS başvuru ekranı
Üniversite yerleşim sürecinde şansını bir kez daha denemek isteyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2025 YKS ek tercih sürecini başlattı. 25 Eylül Perşembe saat 14:00 itibarıyla başlayan ek tercihler, adayların üniversite hayallerine ulaşmaları için son fırsat olacak. Peki YKS ek tercih başvuruları nereden, nasıl yapılacak? YKS 2. tercih başvuru süreci ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:14