Viral Galeri Viral Liste YKS EK TERCİH BAŞVURULARI başladı, kılavuz yayımlandı! 2025 YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM AİS başvuru ekranı

Üniversite yerleşim sürecinde şansını bir kez daha denemek isteyen adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2025 YKS ek tercih sürecini başlattı. 25 Eylül Perşembe saat 14:00 itibarıyla başlayan ek tercihler, adayların üniversite hayallerine ulaşmaları için son fırsat olacak. Peki YKS ek tercih başvuruları nereden, nasıl yapılacak? YKS 2. tercih başvuru süreci ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM AİS başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:14
Üniversite hayali kuran binlerce aday için beklenen gün geldi. ÖSYM, 2025 YKS ek tercih sürecini başlatarak boş kontenjanları adayların erişimine açtı. İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen adaylar için ikinci bir şans anlamına gelen bu süreçte, ek tercih kılavuzu, başvuru tarihleri ve kontenjan detayları merakla inceleniyor. Peki YKS ek tercih başvuruları nasıl yapılacak, kimler tercih hakkı kullanabilecek? İşte merak edilen detaylar…

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrilmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS 2025 ek tercih başvuruları 25 Eylül saat 14:00 itibarıyla başladı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. 25 Eylül 2025 saat 14.00'te başlayan ödeme süreci 30 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar ödemelerini Akbank, Albaraka Türk, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası'nın şube, ATM, internet veya mobil bankacılık kanallarından gerçekleştirebilecek. Ücret, ÖSYM'nin odeme.osym.gov.tr adresindeki Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de yatırılabilecek. Süresi içinde ödeme yapmayan adayların tercih işlemleri geçerli sayılmayacak.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu ile adaylar tercihlerini gerçekleştirebilecek. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)

