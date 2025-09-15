YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?
YKS ek tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığını merak ediyor. "YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?" ve "ÖSYM ek tercih listesi yayımlandı mı?" sorularının yanıtını arayan adaylar, ek tercih döneminde şanslarını yeniden denemek için gün sayıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 09:51