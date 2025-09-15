YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?

Ek Yerleştirme Takvimi Açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2025 YKS ek yerleştirme takvimi henüz resmen açıklanmadı. Ancak boş kontenjan listesi yayımlandığında, ek tercih başvurularının alınması bekleniyor. Bu nedenle adayların hem boş kontenjan listesi hem de ek tercih kılavuzu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.