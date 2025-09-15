Viral Galeri Viral Liste YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?

YKS ek tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığını merak ediyor. "YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?" ve "ÖSYM ek tercih listesi yayımlandı mı?" sorularının yanıtını arayan adaylar, ek tercih döneminde şanslarını yeniden denemek için gün sayıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 09:51
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları süreci resmen başladı. Ancak bazı bölümlerde kayıtların tamamlanmamasıyla boş kontenjanlar gündeme geldi. Binlerce adayın gözü şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı YKS boş kontenjan listesinde. Ek tercih döneminde şansını denemek isteyen öğrenciler, "2025 üniversite boş kontenjanları belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, her yıl ek tercih süreci öncesinde üniversitelerdeki boş kontenjanları resmi olarak duyuruyor. 2025 yılı için henüz YKS boş kontenjan listesi yayımlanmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, listenin ek tercih başvuruları ile eş zamanlı olarak ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor.

Boş kontenjanlar genellikle şu durumlarda ortaya çıkıyor:

-Yerleştiği bölüme kayıt yaptırmayan adaylar

-Kayıt hakkını kaybeden öğrenciler

-Tercih edilmeyen bölümler

İlk yerleştirmelerin ardından açıklanan genel veriler ise adayların ek tercih planlarını şekillendirmesinde rehber olacak.

Ek Yerleştirme Takvimi Açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2025 YKS ek yerleştirme takvimi henüz resmen açıklanmadı. Ancak boş kontenjan listesi yayımlandığında, ek tercih başvurularının alınması bekleniyor. Bu nedenle adayların hem boş kontenjan listesi hem de ek tercih kılavuzu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

YKS Boş Kontenjan Listesine Nasıl Ulaşılır?

ÖSYM, resmi duyurunun ardından YKS boş kontenjanlar kılavuzunu yayımlayacak. Kılavuzda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin boş kalan kontenjanları bölümlere göre listelenecek. Ek tercih döneminde adaylar, tercihlerini bu liste üzerinden yapabilecek.

