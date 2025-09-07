YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
2025 YKS yerleştirme süreci tamamlandı, şimdi gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen ya da kayıt yaptırmayan adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerdeki boş kontenjanları ve hangi bölümlere başvuru yapabileceklerini görebilecek. Peki 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 10:03