YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?

2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıt işlemleri bugün tamamlanıyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci şans olan YKS ek tercih dönemi ise heyecanla bekleniyor. Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar üzerinden şanslarını bu dönemde deneyebilecek.