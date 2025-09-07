Viral Galeri Viral Liste YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?

YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?

2025 YKS yerleştirme süreci tamamlandı, şimdi gözler ek tercih dönemine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen ya da kayıt yaptırmayan adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerdeki boş kontenjanları ve hangi bölümlere başvuru yapabileceklerini görebilecek. Peki 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 10:03
2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıt işlemleri bugün tamamlanıyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci şans olan YKS ek tercih dönemi ise heyecanla bekleniyor. Üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar üzerinden şanslarını bu dönemde deneyebilecek.

YKS Ek Tercih Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Henüz YKS ek tercih tarihleri açıklanmadı. ÖSYM, ek tercih sürecini, yerleşen öğrencilerin kontenjan ve taban puanlarının belirlenmesinin ardından başlatacak. Ek tercih işlemleri, ilk tercihlerde olduğu gibi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Ek Tercih Kılavuzu ve Tercih Hakkı

YKS ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar, üniversitelerdeki boş kontenjanları ve hangi bölümlere başvuru yapabileceklerini görebilecek. Bu yıl da adaylara en fazla 24 tercih hakkı tanınacak.

Kimler Ek Tercih Yapabilir?

Ek tercih hakkı, üniversiteye yerleşemeyen ya da yerleştiği halde kaydını yaptırmayan adaylar için geçerli olacak. Bu süreç, özellikle ilk tercihinde istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler için kritik bir fırsat sunuyor.

