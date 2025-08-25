YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: e-Devlet - turkiye.gov.tr! Üniversite kayıtları ne zaman?
2025 YKS tercih dönemi tamamlandı, milyonlarca aday şimdi üniversite hayallerinin sonucunu öğrenmek için heyecanla bekliyordu. 1-13 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihler sonrası ÖSYM, yerleştirme sürecini tamamladı. Bu yıl TYT, AYT ve YDT sınavlarına yaklaşık 2,5 milyon öğrenci katılmıştı. Beklenen açıklama geldi adaylar sonuçlarını öğrenmek için hemen tıklayabilir.
