YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: e-Devlet - turkiye.gov.tr! Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlıyor?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları açıkladıktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi oluşturabilecek. Ek yerleştirme sonuçları da tıpkı ana yerleştirmede olduğu gibi ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden duyurulacak.