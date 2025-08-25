Viral Galeri Viral Liste YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: e-Devlet - turkiye.gov.tr! Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: e-Devlet - turkiye.gov.tr! Üniversite kayıtları ne zaman?

2025 YKS tercih dönemi tamamlandı, milyonlarca aday şimdi üniversite hayallerinin sonucunu öğrenmek için heyecanla bekliyordu. 1-13 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihler sonrası ÖSYM, yerleştirme sürecini tamamladı. Bu yıl TYT, AYT ve YDT sınavlarına yaklaşık 2,5 milyon öğrenci katılmıştı. Beklenen açıklama geldi adaylar sonuçlarını öğrenmek için hemen tıklayabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:01
YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: Üniversite yerleştirme duyurusu geldi mi? e-Devlet - turkiye.gov.tr!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını http://ykssonuc.osym.gov.tr
adresinden öğrenebilecek.

YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: Üniversite yerleştirme duyurusu geldi mi? e-Devlet - turkiye.gov.tr!

Prof. Dr. Ersoy, yerleştirme sürecinin tamamlandığını ve milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştığını belirtti. Adayların, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabileceği kaydedildi.

YKS E-DEVLET TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: Üniversite yerleştirme duyurusu geldi mi? e-Devlet - turkiye.gov.tr!

HTTP://YKSSONUC.OSYM.GOV.TR EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: Üniversite yerleştirme duyurusu geldi mi? e-Devlet - turkiye.gov.tr!

ÖSYM SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesine girişte sorunlar yaşıyor. Kullanıcılar, siteye erişim sağlayamadıklarında "sayfaya ulaşılamıyor" uyarısı veya uzun yüklenme süreleriyle karşılaşıyor.

Yaşanan yoğun trafik ve teknik aksaklıkların kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor. Adaylara, siteye erişim sorunları devam ederse bir süre beklemeleri ve tekrar denemeleri öneriliyor.

YKS E-DEVLET tercih sonuç sorgulama ekranı | ÖSYM son dakika: Üniversite yerleştirme duyurusu geldi mi? e-Devlet - turkiye.gov.tr!

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlıyor?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları açıkladıktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi oluşturabilecek. Ek yerleştirme sonuçları da tıpkı ana yerleştirmede olduğu gibi ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden duyurulacak.

SON DAKİKA