Milyonlar o sınav için hazır: YKS 2026 başvuru sayısı açıklandı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 21:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. YÖK, 20-21 Haziran'da yapılacak YKS'ye bu yıl 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav öncesinde milyonlarca aday yoğun bir hazırlık sürecini sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran aday sayısını açıkladı. Kurulun verdiği bilgilere göre bu yıl 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı.

📊 SON YILLARIN BAŞVURU SAYILARI YÖK'ün paylaştığı verilere göre YKS'ye başvuran aday sayısı son yıllarda değişkenlik gösterdi. Geçmiş yıllara ait başvuru sayıları şöyle: Yıl Başvuru Sayısı 2025 2 milyon 560 bin 649 2024 3 milyon 120 bin 870 2023 3 milyon 527 bin 443 2022 3 milyon 243 bin 334 2021 2 milyon 607 bin 715 2020 2 milyon 436 bin 958 Bu yılki başvuru sayısı ise 2 milyon 425 bin 560 olarak açıklandı.

📝 SINAV ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK YKS, her yıl olduğu gibi üç ayrı oturumdan oluşacak. Adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Sınavın ilk oturumu olan TYT 20 Haziran'da yapılacak. AYT ve YDT ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.