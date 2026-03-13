Milyonlar o sınav için hazır: YKS 2026 başvuru sayısı açıklandı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran aday sayısını açıkladı. Kurulun verdiği bilgilere göre bu yıl 20-21 Haziran'da yapılacak sınav için 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı.
📊 SON YILLARIN BAŞVURU SAYILARI
YÖK'ün paylaştığı verilere göre YKS'ye başvuran aday sayısı son yıllarda değişkenlik gösterdi. Geçmiş yıllara ait başvuru sayıları şöyle:
|Yıl
|Başvuru Sayısı
|2025
|2 milyon 560 bin 649
|2024
|3 milyon 120 bin 870
|2023
|3 milyon 527 bin 443
|2022
|3 milyon 243 bin 334
|2021
|2 milyon 607 bin 715
|2020
|2 milyon 436 bin 958
Bu yılki başvuru sayısı ise 2 milyon 425 bin 560 olarak açıklandı.
📝 SINAV ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK
YKS, her yıl olduğu gibi üç ayrı oturumdan oluşacak. Adaylar;
Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Yabancı Dil Testi (YDT)
oturumlarında ter dökecek. Sınavın ilk oturumu olan TYT 20 Haziran'da yapılacak. AYT ve YDT ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
🗣️ YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ADAYLARA MESAJ
YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakarlık gösterdiğini biliyoruz. Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkanlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor, dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum."