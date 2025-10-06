YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...
2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversite adaylarının heyecanla beklediği konuların başında geliyor. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için açılan ek yerleştirme süreci, yeni bir üniversite fırsatı sunuyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapmak istiyor. Peki 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:20