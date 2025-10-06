Viral Galeri Viral Liste YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...

2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversite adaylarının heyecanla beklediği konuların başında geliyor. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için açılan ek yerleştirme süreci, yeni bir üniversite fırsatı sunuyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapmak istiyor. Peki 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 10:20
Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS ek tercih dönemi 30 Eylül itibarıyla sona erdi. İlk tercih döneminde istediği programa yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih süreciyle yeni bir şans yakaladı. Şimdi gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih sonuçlarına çevrildi.

SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih başvuruları 30 Eylül'de sona erdiği için adayların sonuçları ekim ayının ikinci haftası civarında öğrenmesi bekleniyor. ÖSYM'nin resmi duyurusu ve takvimi takip ederek net tarih adaylar tarafından görülebilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini ilgili üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirecek. Yerleştirme sonuç duyurusunda, üniversiteye başvuru tarihleri ve belgelerle ilgili ayrıntılar yer alacak. Ayrıca adaylar, sonuç belgelerinde kayıt tarihlerini kontrol edebilecek.

Kayıt süresi içinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, haklarını kaybedecek. Kayıt süreci ile ilgili tüm ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alıyor.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların kayıt işlemlerini geciktirmemesi büyük önem taşıyor. Her üniversite, kayıt süresini kesin olarak belirlediği için öğrencilerin süreyi kaçırmamaları gerekiyor.

