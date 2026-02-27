Yıllarca bahçesinde duruyordu! Sıradan taşın altından 2 bin yıllık tarih çıktı

ABD'nin New Orleans kentinde sıradan bir bahçe düzenlemesi beklenmedik bir keşfe dönüştü. Carrollton semtindeki tarihi bir evde yaşayan antropolog Daniella Santoro ile eşi Aaron Lopez, çalılıkların arasında yarı gömülü bir mermer levha buldu. Taş ilk bakışta dekoratif bir kopya gibiydi. Ancak üzerindeki Latince ifade her şeyi değiştirdi.

Bu ifade, Roma cenaze geleneğinde standart bir başlangıçtı. Genellikle mezar taşlarının en üstüne oyulurdu. Çift için bu, sıradan bir bahçe süsü olamayacak kadar güçlü bir işaretti.

🏛️ KAYIP MÜZE KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Araştırma derinleştikçe dikkat çekici bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Mezar taşı, 20. yüzyılın başlarında İtalya'nın Civitavecchia kentindeki Ulusal Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda kayıtlıydı. Müze, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik bombardımanında ağır hasar gördü. Pek çok eser kayboldu ya da yerinden edildi. Bu mezar taşı da kayıp listesine girmişti.

Müze kayıtlarındaki ölçüler ile Santoro ve Lopez'in bahçesinde bulunan taşın ölçüleri birebir örtüştü. Böylece kimliği kesinleşti.