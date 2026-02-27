Yıllar sonra ilk kez! Güneş yüzeyi 1355 günün ardından lekesiz görüldü

Güneş, 22-24 Şubat tarihleri arasında Dünya'ya bakan yüzünde tek bir güneş lekesi göstermedi. Haziran 2022'den bu yana ilk kez yaşanan bu durum, 25. Güneş Döngüsü'nün zirveden inişe geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanları ise bu sakinliğin geçici olabileceğini vurguluyor.

Son yıllarda yoğun patlamalar ve koronal kütle atımlarıyla gündeme gelen Güneş, beklenmedik bir durgunluk yaşadı. 22 ile 24 Şubat tarihleri arasında Dünya'ya dönük yüzeyinde tek bir güneş lekesi bile gözlenmedi. En son tamamen lekesiz görüntü 8 Haziran 2022'de kaydedilmişti. Aradan 1355 günden fazla zaman geçti.

🧲 GÜNEŞ LEKELERİ NEDEN ÖNEMLİ? Güneş lekeleri yalnızca koyu görünen alanlar değil. Bu bölgeler yoğun manyetik alanların toplandığı ve çevresine göre daha soğuk kalan alanlardır. Patlamalar genellikle bu karmaşık manyetik yapıların kırılmasıyla ortaya çıkar. Sonuçta güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri meydana gelir.

Bu olaylar Dünya'ya ulaştığında: ➔Jeomanyetik fırtınalara yol açabilir ➔Uydu sistemlerini etkileyebilir ➔Elektrik şebekelerinde dalgalanmalara neden olabilir Bu nedenle lekelerin azalması, uzay havası açısından dikkatle izlenir.

🔄 25. GÜNEŞ DÖNGÜSÜ ZİRVEYİ GERİDE BIRAKTI Güneş yaklaşık 11 yıllık bir aktivite döngüsü izler. Bu döngünün en yoğun evresi solar maksimum olarak adlandırılır. 25. Güneş Döngüsü'nün zirvesi Ekim 2024'te yaşandı. O dönemde güneş lekeleri sık görülüyor, patlamalar art arda kaydediliyordu. Son haftalarda ise aktivite düşüşe geçti. Lekelerin sayısındaki azalma, döngünün iniş evresine girildiğini gösteriyor.