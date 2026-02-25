Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde

2009-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve çocuk yetenekleriyle izleyiciyi büyüleyen Bir Şarkısın Sen yarışmasının unutulmaz isimlerinden Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündemde.

Yarışmada henüz 9 yaşındayken "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı.

Küçük yaşına rağmen sergilediği sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken minik yarışmacı, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.