CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir döneme damga vuran "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, şimdilerde sahnelerin tozunu attırıyor. Sesiyle övgüler alan genç isim, şimdi de son haliyle de herkesi şaşırtıyor.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 1

2009-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve çocuk yetenekleriyle izleyiciyi büyüleyen Bir Şarkısın Sen yarışmasının unutulmaz isimlerinden Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündemde.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 2

SAHNELERDEN HİÇ KOPMADI

Yarışmada henüz 9 yaşındayken "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 3

Küçük yaşına rağmen sergilediği sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken minik yarışmacı, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 4

O ŞİMDİ TANINMAZ HALDE

Aradan geçen yılların ardından şimdi 25 yaşında olan Karagözoğlu, müzikten kopmadı.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 5

Eğitimini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarına ağırlık veren genç sanatçı, çeşitli mekanlarda performans sergilemeye devam ediyor.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 6

Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında sahne alırken görüntülenen Karagözoğlu'nun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde 7

Berna Karagözoğlu'nun son hali

Mobil uygulamalarımızı indirin