Yıllar onu çok değiştirdi: Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" sahnelerde
Bir döneme damga vuran "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, şimdilerde sahnelerin tozunu attırıyor. Sesiyle övgüler alan genç isim, şimdi de son haliyle de herkesi şaşırtıyor.
2009-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve çocuk yetenekleriyle izleyiciyi büyüleyen Bir Şarkısın Sen yarışmasının unutulmaz isimlerinden Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündemde.
SAHNELERDEN HİÇ KOPMADI
Yarışmada henüz 9 yaşındayken "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı.
Küçük yaşına rağmen sergilediği sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken minik yarışmacı, programın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
O ŞİMDİ TANINMAZ HALDE
Aradan geçen yılların ardından şimdi 25 yaşında olan Karagözoğlu, müzikten kopmadı.
Eğitimini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarına ağırlık veren genç sanatçı, çeşitli mekanlarda performans sergilemeye devam ediyor.