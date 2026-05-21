Yıldız Tilbe kendi makyajını kendi yaptı: O karelere yorum yağdı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İzmir'de vereceği konser öncesinde kulisinde hazırlık sürecine giren şarkıcı, o anları filtresiz ve en doğal haliyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Farklı tarzı, samimi duruşu ve zamansız şarkılarıyla her adımı olay olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. 59 yaşındaki başarılı sanatçı, profesyonel bir makyaj ekibinden yardım almak yerine aynanın karşısına bizzat kendisi geçti.

İlk olarak yüzündeki yoğun fondöten ve dikkat çeken parlak mavi far uygulamasıyla "hazırlık aşaması" pozunu yayınlayan Tilbe, bu haliyle görenleri şaşırttı.

"ÖNCE MAVİ FAR, SONRA KIRMIZI RUJ!" Hemen ardından hazırlıklarını tamamlayan ünlü şarkıcı; beyaz sahne kostümünü giyip, kırmızı bandanası ve rujuyla tamamladığı "sonrası" karesini paylaştı. Kendi tarzını konuşturduğu bu iki farklı uçtaki paylaşım, sosyal medya platformlarında büyük ses getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU Yıldız Tilbe'nin kısa sürede binlerce etkileşim alan bu kulis karelerinin altına hayranlarından eğlenceli ve destekleyici mesajlar gecikmedi. Ünlü şarkıcının kendine has makyaj tekniğine ve doğal tarzına yönelik yapılan yorumlardan bazıları ise magazin dünyasının diline düştü.

İşte Tilbe'nin o fotoğraflarına gelen dikkat çekici yorumlar: "Makyajı gelişigüzel sürüp bu tonlamayı yakalayabilmek başka bir marifet bence..." "Abla makyajın videosu gelir mi?"

"Çok güzel olmuşsun..." "Özgüven = Yıldız Tilbe..."