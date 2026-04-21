Yıldız Asyalı'dan imdat çağrısı! Babasıyla ilgili şok iddia
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Semih Demirci tarafından maruz kaldığı şiddet sarmalını sosyal medya üzerinden paylaştığı korkunç detaylarla ifşa etti. Asyalı, eşinin sadece kendisini değil, babasını da hedef alındığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evliliği kabusa dönen Yıldız Asyalı, son dönemde özel hayatındaki skandallarla gündemde...
"BU ADAMI KİMSE ENGELLEYEMİYOR"
Aylardır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, vücudundaki morlukları daha önce de paylaştığını hatırlatan ünlü oyuncu, devlet yetkililerine seslendi:
"Bu kadar çok kadına ve çocuklara şiddet olayları yaşanırken ben bire bir bunu yaşamaktayım. Sürekli savcılık, polis ve jandarma ile irtibat halindeyim. Ama maalesef bu adamı kimse engelleyemiyor. Can güvenliğimiz yok!"
Asyalı, bu kez eşinin, babası Ümit Asyalı'yı darbettiğini söyledi. Ünlü isim, "Babam da eşim tarafından darbedildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek takipçilerinden ve yetkililerden yardım istedi.
Eşi tarafından darbedildiğini ileri süren Asyalı, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci'nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürerek vücudundaki morlukları paylaşmıştı.
Yıldız Asyalı, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirmişti.
Asyalı, ayrıca "Bu kişi, benim ayrılmak istememi bahane ederek beni ilişkiye zorlayıp manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni ezmek ve baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Neden mi? Bunu size çok net söyleyebilirim: Benim kendimi kötü hissetmem, çöküşe geçmem ve depresyonda olduğumu göstermek için tüm bu adımları atacaktır. Evet, hukuki süreç başlamıştır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir. Bu kişi beni suçlu göstermek için kendi kollarını kesip beni şikâyet etmiştir. Üstelik bunun şahitleri de vardır" açıklamasını yapmıştı.