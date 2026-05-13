Yetenek genlerinde var! Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada anne babasının izinde

Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar ve usta oyuncu Bülent Emin Yarar'ın kızı Ada Yarar, tiyatro sahnelerinde fırtına gibi esiyor. 27 yaşındaki genç yetenek, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra annesine benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

18 YIL SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde dizideki eski rol arkadaşı Deniz Çakır (Ferhunde) ile yıllar sonra bir araya gelerek nostalji rüzgarları estiren başarılı oyuncu, bu kez ailesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldırımlar'ın kızı Ada'yı görenler, benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

SANATÇI BİR AİLENİN YETENEKLİ KIZI

1995 yılından bu yana kendisi gibi usta bir oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren Bennu Yıldırımlar'ın, bu birliktelikten Ada Yarar isminde bir kızı bulunuyor. Sanatla iç içe büyüyen Ada Yarar, kariyer basamaklarını tırmanırken anne ve babasının izinden gitmeyi tercih etti.

EĞİTİMİNİ İNGİLTERE'DE TAMAMLADI

Sahne tozunu yutmaya kararlı olan Ada Yarar, oyunculuk eğitimini yurt dışında tamamladı. İngiltere'deki Arts University Bournemouth'un oyunculuk bölümünden mezun olan Ada, Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro sahnelerinde boy göstermeye başladı. Genç oyuncu, sergilediği performanslarla eleştirmenlerden tam not alırken, adından söz ettirmeye devam ediyor.

"HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Sosyal medyada ve sanat dünyasında Ada Yarar ile ilgili en çok konuşulan konu ise annesi Bennu Yıldırımlar'a olan benzerliği oldu.

Ada'yı gören takipçiler, "Annesinin kopyası", "Bakışları bile aynı" yorumlarında bulundu. Hem yeteneği hem de duru güzelliğiyle dikkat çeken Ada Yarar, tiyatro projeleriyle kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

