Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Taşacak Bu Deniz paylaşımı: "Önümüzdeki 2 bölüm efsane"
Taşacak Bu Deniz'de Zarife karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, son yaptığı paylaşımla yeni bölümlerin fitilini ateşledi. Usta oyuncunun "Önümüzdeki iki bölüm efsane olacak" çıkışı, akıllara tek bir soruyu getirdi! Peki, "Eleni sonunda gerçekleri öğrenecek mi?" İşte dizinin takipçilerini meraklandıran o paylaşım...
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman'ın paylaştığı, Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan doruk noktasına ulaştı.
Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmek bilmeyen husumeti ve Trabzon'un hırçın dalgaları arasındaki sırlar zincirini konu alan dizide, sular durulmuyor.
Ava Yaman'ın hayat verdiği Eleni karakterinin, gerçek anne ve babasını bulma umuduyla Trabzon'a gelişiyle başlayan serüven, izleyiciyi her bölümde yeni bir soru işaretiyle baş başa bırakıyor.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin takipçileri, "Büyük sır ne zaman açığa çıkacak?" sorusunun yanıtını dört gözle bekliyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ BÖLÜM EFSANE OLACAK"
Dizide Zarife karakterine hayat veren usta oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı ikiye katladı.
Önümüzdeki iki bölümün "efsane" olacağını belirten Bozoğlu, hikâyede taşların yerinden oynayacağının sinyalini verdi.