Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Taşacak Bu Deniz paylaşımı: "Önümüzdeki 2 bölüm efsane"

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman'ın paylaştığı, Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan doruk noktasına ulaştı.

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki bitmek bilmeyen husumeti ve Trabzon'un hırçın dalgaları arasındaki sırlar zincirini konu alan dizide, sular durulmuyor.

Ava Yaman'ın hayat verdiği Eleni karakterinin, gerçek anne ve babasını bulma umuduyla Trabzon'a gelişiyle başlayan serüven, izleyiciyi her bölümde yeni bir soru işaretiyle baş başa bırakıyor.