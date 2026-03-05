Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’den net mesaj: "İstemiyorum!"
Bir dönem, Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı Oh Olsun filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Hale Soygazi, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen ünlü isim, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, "Oh Olsun" filminin Alev'i Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Sade şıklığı ve yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle dikkat çeken usta sanatçı, hem setlere dönüş şartını açıkladı hem de son dönemde popüler olan biyografi filmleri akımına son noktayı koydu.
"BEN OYUNCUYUM, ŞARTIM KALİTELİ SENARYO"
2. Sayfa'nın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan Soygazi, hayranlarının merakla beklediği "Yeniden bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna profesyonel bir duruşla yanıt verdi. Mesleğine olan tutkusunu "Ben oyuncuyum" sözleriyle vurgulayan sanatçı, seçici davranmasının nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Tabii ki bir projede yer almayı istiyorum. Ancak senaryo iyi olmalı ki sürekliliği olsun. Kaliteden ödün vermem."
KENDİ HAYATININ FİLM OLMASINA VETO!
Son yıllarda Müslüm Gürses, Bergen ve Dilber Ay gibi isimlerle yükselişe geçen "biyografi filmleri" akımı usta oyuncuya sorulduğunda ise hava bir anda değişti.
"Kendi hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna oldukça mesafeli ve net bir tepki veren Soygazi, bu fikre kapıları tamamen kapattı:
"Nereden bileyim ben! Bilmiyorum, istemiyorum!"
HAFIZALARDAKİ ALEV, BUGÜNÜN USTASI
1972 yılında "Sinema Güzeli" seçilerek Avrupa çapında bir başarıya imza atan, ardından Tarık Akan ile başrolü paylaştığı romantik komedilerle gönüllerde taht kuran Hale Soygazi; bu sert ama ilkeli duruşuyla, popüler akımlara değil, sanata ve nitelikli hikâyelere önem verdiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
