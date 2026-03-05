Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’den net mesaj: "İstemiyorum!"

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, "Oh Olsun" filminin Alev'i Hale Soygazi, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Sade şıklığı ve yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle dikkat çeken usta sanatçı, hem setlere dönüş şartını açıkladı hem de son dönemde popüler olan biyografi filmleri akımına son noktayı koydu.

"BEN OYUNCUYUM, ŞARTIM KALİTELİ SENARYO"

2. Sayfa'nın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan Soygazi, hayranlarının merakla beklediği "Yeniden bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna profesyonel bir duruşla yanıt verdi. Mesleğine olan tutkusunu "Ben oyuncuyum" sözleriyle vurgulayan sanatçı, seçici davranmasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Tabii ki bir projede yer almayı istiyorum. Ancak senaryo iyi olmalı ki sürekliliği olsun. Kaliteden ödün vermem."