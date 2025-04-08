Viral Galeri Viral Liste Yerli ve milli gurur Togg'dan nisan kampanyası! Sıfır faizli finansman desteği...

Yerli ve milli gurur Togg'dan nisan kampanyası! Sıfır faizli finansman desteği...

Yerli ve milli gurur Togg'dan sevindiren fırsat haberi geldi. Bu kapsamda Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli kredi desteği kampanyasını nisanda da sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanımlarında güncelleme yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 08.04.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:02
Yerli ve milli gurur Togg’dan nisan ayı kampanyası!  T10X için sıfır faizli finansman desteği...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek.

Yerli ve milli gurur Togg’dan nisan ayı kampanyası!  T10X için sıfır faizli finansman desteği...

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

Yerli ve milli gurur Togg’dan nisan ayı kampanyası!  T10X için sıfır faizli finansman desteği...

Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi.

Yerli ve milli gurur Togg’dan nisan ayı kampanyası!  T10X için sıfır faizli finansman desteği...

Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.

16 aydan bu yana fiyat artırmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Yerli ve milli gurur Togg’dan nisan ayı kampanyası!  T10X için sıfır faizli finansman desteği...

Öte yandan, Togg, nisan döneminden itibaren T10X ile test süreçleri devam eden ikinci cihazı T10F için ADAS sistemlerini ortaklaştırıyor.

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