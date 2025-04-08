Yerli ve milli gurur Togg'dan nisan kampanyası! Sıfır faizli finansman desteği...
Yerli ve milli gurur Togg'dan sevindiren fırsat haberi geldi. Bu kapsamda Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli kredi desteği kampanyasını nisanda da sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanımlarında güncelleme yaptı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 08.04.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 23:02