Yenilenmiş telefonlara yeni düzenleme: 14 gün koşulsuz iade hakkı geliyor

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 16:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cihaz yönetmeliğinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilere 14 gün koşulsuz iade hakkı tanınırken, YÜBİS üzerinden cihazların tüm geçmişi de dijital kimlik ile görülebilecek.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş telefon ve yenilenmiş ikinci el cihaz alım-satım yönetmeliğinde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek. Yeni düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

VATANDAŞA SUNULACAK İLAVE HAKLAR Yenilenmiş cihaz satışında tüketicilere mevcut haklara ilave olarak aşağıdaki haklar sunulacak: • Dijital Kimlik: YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine erişim • Şartsız İade: 14 gün içinde hiçbir gerekçe olmadan iade hakkı • Merkezi Güvence: Ödemelerde doğrudan kurumsal muhatap • Geniş Ürün Yelpazesi: Telefon ve tablete ek olarak televizyonlar da yenilenmiş olarak satılacak

14 GÜN KOŞULSUZ İADE ŞARTI Yenilenmiş ürün satın alan müşteriler, satın aldıkları telefonlarda çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve iade etmek istediğinde mağduriyet yaşıyordu. Yeni yönetmelikle birlikte yenilenmiş cihazlarda hem internetten hem de mağazadan alınan ürünlere 14 gün şartsız iade hakkı getiriliyor. Böylece müşteriler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden satın aldığı yenilenmiş cihazı iade edebilecek.

CİHAZLARIN İŞLEM GEÇMİŞİ VATANDAŞA GÖSTERİLECEK Vatandaşların kullanımına açık olarak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital kimlik oluşturulacak. Tüketiciler satın almayı düşündüğü yenilenmiş cihazın dijital kimliği ile YÜBİS üzerinden hangi parçaların değiştirildiği, hangi testlerin yapıldığı ve yenileme sürecinin nasıl ilerlediği bilgilerine ulaşacak.