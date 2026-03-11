CANLI YAYIN
Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Microsoft'un yayımladığı KB5079473 güncellemesi, Windows 11'e görev çubuğundan internet hız testi yapma özelliği getirirken Sysmon güvenlik aracını da sisteme ekliyor. WebP duvar kağıdı desteği, Emoji 16.0 paketi ve MIDI 2.0 uyumu da güncellemenin yenilikleri arasında yer alıyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 1

Microsoft, Windows 11 için hazırladığı yeni güncellemeyi kullanıcılarla buluşturdu. KB5079473 kodlu bu güncelleme, bilgisayar kullanımını daha kolay ve güvenli hale getiren birçok yenilik içeriyor. Yeni sürümde internet hızını doğrudan bilgisayardan ölçme özelliği, gelişmiş güvenlik araçları ve yeni görsel destekleri dikkat çekiyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 2

🌐 İNTERNET HIZINI ÖLÇMEK ARTIK ÇOK KOLAY

Yeni güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri internet hız testi özelliği. Daha önce internet hızını öğrenmek isteyen kullanıcılar genellikle tarayıcıdan farklı sitelere girmek veya ayrı uygulamalar kullanmak zorundaydı. Artık buna gerek kalmıyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 3

Görev çubuğundaki ağ simgesine tıklayan kullanıcılar, açılan menü üzerinden birkaç saniye içinde internet hızını ölçebiliyor. Sistem kullanıcıya şu bilgileri gösteriyor:

📌İnternet indirme hızı

📌Yükleme hızı

📌Ağ bağlantısının genel durumu

Bu özellik özellikle bağlantı sorunu yaşayan veya çevrim içi oyun öncesi internet hızını kontrol etmek isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 4

🔐 BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ DAHA GÜÇLÜ

Microsoft, yeni güncellemede güvenlik tarafında da önemli değişiklikler yaptı. Sysmon adlı sistem izleme aracı artık Windows 11'e entegre edildi. Bu araç bilgisayarda gerçekleşen işlemleri daha detaylı takip ederek şüpheli durumları tespit edebiliyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 5

Sysmon sayesinde sistem şu alanları daha iyi izleyebiliyor:

📌Arka planda çalışan programlar

📌İnternet bağlantıları

📌Dosyalarda yapılan değişiklikler

Bu sayede zararlı yazılımlar ve olası siber saldırılar daha erken fark edilebiliyor. Kurumsal kullanıcılar için önemli bir başka yenilik ise Quick Machine Recovery özelliği. Bu sistem, bilgisayar ciddi bir hata verdiğinde cihazın daha hızlı şekilde toparlanmasını sağlıyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 6

🖼️ YENİ GÖRSEL ÖZELLİKLER DE EKLENDİ

Güncelleme ile birlikte Windows 11'de bazı görsel yenilikler de dikkat çekiyor. İnternette sık kullanılan WebP formatındaki görseller artık doğrudan masaüstü duvar kağıdı olarak kullanılabiliyor. Daha önce bu görselleri farklı bir formata dönüştürmek gerekiyordu.

Ayrıca sisteme Emoji 16.0 paketi de eklendi. Böylece mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında daha fazla emoji seçeneği kullanılabiliyor.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 7

🎵 MÜZİK ÜRETİCİLER İÇİN YENİ DESTEK

Windows 11'in yeni güncellemesi müzik üretimi yapan kullanıcıları da unutmadı. Sisteme eklenen yeni MIDI altyapısı sayesinde bilgisayarlar artık MIDI 2.0 standardını destekliyor. Bu teknoloji özellikle müzik prodüksiyonu yapan kullanıcılar için önemli bir gelişme anlamına geliyor. Yeni sistem sayesinde:

Ses gecikmesi azalıyor

Enstrüman kontrolü daha hassas oluyor

Müzik yazılımlarıyla uyum artıyor

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 8

Microsoft, yeni güncellemede performans tarafında da bazı iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Özellikle bilgisayarın uyku modundan çıkma süresinde hızlanma sağlandı. Ayrıca kamera ayarlarına yeni seçenekler eklendi ve sistem kararlılığını artıran küçük düzenlemeler yapıldı.

Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler 9

🔄 GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

KB5079473 güncellemesi Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Güncellemeyi almak için şu adımlar izlenebilir:

Ayarlar menüsünü açın

Windows Update bölümüne girin

Güncellemeleri denetle seçeneğine tıklayın

