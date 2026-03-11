🖼️ YENİ GÖRSEL ÖZELLİKLER DE EKLENDİ

Güncelleme ile birlikte Windows 11'de bazı görsel yenilikler de dikkat çekiyor. İnternette sık kullanılan WebP formatındaki görseller artık doğrudan masaüstü duvar kağıdı olarak kullanılabiliyor. Daha önce bu görselleri farklı bir formata dönüştürmek gerekiyordu.

Ayrıca sisteme Emoji 16.0 paketi de eklendi. Böylece mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında daha fazla emoji seçeneği kullanılabiliyor.