Windows 11 güncellemesi yayımlandı: İşte gelen tüm yenilikler
Microsoft'un yayımladığı KB5079473 güncellemesi, Windows 11'e görev çubuğundan internet hız testi yapma özelliği getirirken Sysmon güvenlik aracını da sisteme ekliyor. WebP duvar kağıdı desteği, Emoji 16.0 paketi ve MIDI 2.0 uyumu da güncellemenin yenilikleri arasında yer alıyor.
Microsoft, Windows 11 için hazırladığı yeni güncellemeyi kullanıcılarla buluşturdu. KB5079473 kodlu bu güncelleme, bilgisayar kullanımını daha kolay ve güvenli hale getiren birçok yenilik içeriyor. Yeni sürümde internet hızını doğrudan bilgisayardan ölçme özelliği, gelişmiş güvenlik araçları ve yeni görsel destekleri dikkat çekiyor.
🌐 İNTERNET HIZINI ÖLÇMEK ARTIK ÇOK KOLAY
Yeni güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri internet hız testi özelliği. Daha önce internet hızını öğrenmek isteyen kullanıcılar genellikle tarayıcıdan farklı sitelere girmek veya ayrı uygulamalar kullanmak zorundaydı. Artık buna gerek kalmıyor.
Görev çubuğundaki ağ simgesine tıklayan kullanıcılar, açılan menü üzerinden birkaç saniye içinde internet hızını ölçebiliyor. Sistem kullanıcıya şu bilgileri gösteriyor:
📌İnternet indirme hızı
📌Yükleme hızı
📌Ağ bağlantısının genel durumu
Bu özellik özellikle bağlantı sorunu yaşayan veya çevrim içi oyun öncesi internet hızını kontrol etmek isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
🔐 BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ DAHA GÜÇLÜ
Microsoft, yeni güncellemede güvenlik tarafında da önemli değişiklikler yaptı. Sysmon adlı sistem izleme aracı artık Windows 11'e entegre edildi. Bu araç bilgisayarda gerçekleşen işlemleri daha detaylı takip ederek şüpheli durumları tespit edebiliyor.
Sysmon sayesinde sistem şu alanları daha iyi izleyebiliyor:
📌Arka planda çalışan programlar
📌İnternet bağlantıları
📌Dosyalarda yapılan değişiklikler
Bu sayede zararlı yazılımlar ve olası siber saldırılar daha erken fark edilebiliyor. Kurumsal kullanıcılar için önemli bir başka yenilik ise Quick Machine Recovery özelliği. Bu sistem, bilgisayar ciddi bir hata verdiğinde cihazın daha hızlı şekilde toparlanmasını sağlıyor.