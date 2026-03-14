Sütlü, bitter ve beyazdan sonra ilk: Yeni bir çikolata türü keşfedildi

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 22:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çikolata dünyasında uzun yıllar sonra önemli bir yenilik ortaya çıktı. Beyaz çikolatanın piyasaya sürülmesinden yaklaşık 80 yıl sonra geliştirilen ruby çikolatası, doğal pembe rengi ve meyvemsi tadıyla dikkat çekiyor. Yeni çikolata türü, Şangay'daki özel bir etkinlikte ilk kez tanıtıldı.

🍫 DOĞAL PEMBE RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Ruby çikolatasını diğer çeşitlerden ayıran en önemli özelliklerden biri rengi. Parlak pembe tonu ilk bakışta gıda boyası kullanıldığı izlenimi verse de üreticilere göre bu renk tamamen doğal. Çikolata, pigment açısından zengin olan ruby kakao çekirdeklerinden elde ediliyor. Bu çekirdekler sayesinde ürün herhangi bir renklendirici kullanılmadan kendine özgü pembe tonuna kavuşuyor.

MEYVEMSİ VE HAFİF EKŞİ BİR TAT Ruby çikolatası yalnızca rengiyle değil tadıyla da farklı bir deneyim sunuyor. Ürünün aroması meyvemsi bir karakter taşıyor ve hafif ekşi bir tat barındırıyor. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Barry Callebaut şirketi tarafından geliştirilen bu çikolata üzerinde yaklaşık 13 yıl boyunca çalışıldığı belirtiliyor. Şirket, ruby çikolatasını "meyvemsilik ile pürüzsüz bir lezzet arasında dengeli bir tat" olarak tanımlıyor.

🌍 İLK TANITIM ŞANGAY'DA YAPILDI Yeni çikolata türü kısa süre önce Çin'in Şangay kentinde düzenlenen özel bir lansman etkinliğinde tanıtıldı. Tanıtımın ardından ürün henüz doğrudan tüketiciye sunulmadı. Ancak ruby çikolatası şimdiden dünya genelindeki çikolata üreticilerine ve şekerleme firmalarına sırayla gönderilmesi bekleniyor fakat net bir bilgi bulunmuyor.