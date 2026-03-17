Doğal elmasın tahtı sallanıyor: Bilim insanları çok daha güçlüsünü üretti
Çinli araştırmacılar, uzun süredir tartışılan altıgen elması laboratuvarda üretmeyi başardı. Aşırı basınç ve sıcaklık altında elde edilen bu özel karbon yapısının, klasik elmaslardan daha sert ve ısıya daha dayanıklı olabileceği belirtilirken, sonuçlar bilim dünyasında dikkat çekti.
Bilim insanlarının yıllardır varlığını tartıştığı altıgen elmas, ilk kez kontrollü laboratuvar koşullarında saf halde üretildi. Çin'de yürütülen çalışma, bu nadir yapının özelliklerini somut verilerle ortaya koydu.
🔬 UZUN SÜREDİR TARTIŞILAN YAPI NETLEŞTİ
Altıgen elmas, doğada çok nadir rastlanan ve çoğunlukla gök taşı çarpma alanlarında izlerine ulaşılan bir yapı olarak biliniyordu. Ancak bu formun gerçekten bağımsız bir karbon türü olup olmadığı kesinlik kazanmamıştı. Yeni çalışma, bu belirsizliği ortadan kaldırarak altıgen elmasın ayrı bir yapı olduğunu ortaya koydu.
⚙️ AŞIRI KOŞULLAR ALTINDA ÜRETİLDİ
Araştırmada grafit, son derece yüksek basınç ve sıcaklık altında yeniden yapılandırıldı. Deney sürecinde uygulanan koşullar şöyle:
Yaklaşık 20 gigapaskal basınç (normal atmosferin yaklaşık 200 bin katı)
1300 ila 1900°C arasında sıcaklık
Bu ortamda karbon katmanları yeniden dizilerek milimetre ölçeğinde saf örnekler elde edildi.
Üretilen malzemenin yapısını doğrulamak için ileri analiz teknikleri kullanıldı. X ışını kırınımı yöntemiyle atomların dizilimi haritalandı. Ayrıca gelişmiş mikroskopi teknikleriyle karbon atomlarının altıgen düzeni doğrudan gözlemlendi. Bu incelemeler, yapının klasik elmastan farklı bir kristal düzene sahip olduğunu açık şekilde ortaya koydu.
💎 DAYANIKLILIK TESTLERİNDE ŞAŞIRTAN SONUÇ
Bilim insanları, elde edilen malzemenin sertliğini ölçmek için yüzeyine elmas uç uyguladı. Sonuçlar, yeni yapının oldukça yüksek direnç gösterdiğini ortaya koydu.
Altıgen elmas: yaklaşık 114 GPa
Geleneksel elmas: yaklaşık 110 GPa
Bu fark, yeni malzemenin teoride öngörüldüğü gibi daha sert olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklara karşı daha kararlı olduğu da tespit edildi.