YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 için geri sayım başladı. Başvurularını zamanında tamamlayan adaylar sınav gününü beklerken, ilk başvuru dönemini kaçıranlar adayların gündeminde ise YDS/2 geç başvuru takvimi yer aldı. Peki 2025 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…