YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 YDS/2 başvuru süreci 30 Eylül - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. İlk dönemi kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru hakkı tanıdı. Sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları 15 Ekim Çarşamba günü alınacak. Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar, 'YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2025 YDS/2 geç başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:48
YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 için geri sayım başladı. Başvurularını zamanında tamamlayan adaylar sınav gününü beklerken, ilk başvuru dönemini kaçıranlar adayların gündeminde ise YDS/2 geç başvuru takvimi yer aldı. Peki 2025 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? YDS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte merak edilenler…

YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 Geç Başvuruları Başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/2) normal başvuru süreci 8 Ekim'de sona ermişti. ÖSYM takvimine göre YDS/2 geç başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) saat 10.00 itibarıyla başladı. Adaylar işlemlerini 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 Geç Başvuru Nasıl Yapılır?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

YDS/2 GEÇ BAŞVURU EKRANI

YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2025 YDS/2'nin başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru yapan adaylar, bu ücreti %50 artırımlı olarak ödeyecek. Buna göre, geç başvuru yapanların ödemesi gereken tutar 1.275 TL olacak.

YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM takvimine göre YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav sabah 10.15'te başlayacak ve 180 dakika (3 saat) sürecek.

