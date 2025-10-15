YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
2025 YDS/2 başvuru süreci 30 Eylül - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. İlk dönemi kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru hakkı tanıdı. Sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları 15 Ekim Çarşamba günü alınacak. Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar, 'YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2025 YDS/2 geç başvuru ekranı ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:48