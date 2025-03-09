Viral Galeri Viral Liste YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

2025 yılına ait ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Yabancı dil yeterliliklerini belgelemek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyebilir. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:32
YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2025 yılındaki ilk oturumu, 9 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar saat 10:15'te başlayan ve 180 dakika süren sınavın ardından, sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki 2025 YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime sunulacak?

YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

2025 YDS/1 sınavına toplamda 120 bin 261 aday başvurdu. Sınav, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 10:15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar soruları ve cevapları incelemek için yoğun bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

Sınavın bitişinin ardından, adayların en çok merak ettiği konu, YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı oldu.

YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

Geçen yıl olduğu gibi 2025 YDS/1 sınavı için de yalnızca soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u adayların erişimine açılacak. Sınavın sona ermesinin ardından, saat 13:15 civarında bu belgelerin ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 YDS/1 sınavı sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınavın sonuçlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

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