YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2025 yılındaki ilk oturumu, 9 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar saat 10:15'te başlayan ve 180 dakika süren sınavın ardından, sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki 2025 YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman erişime sunulacak?