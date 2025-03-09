YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
2025 yılına ait ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Yabancı dil yeterliliklerini belgelemek isteyen adaylar, sınav sonrasında sonuçlar açıklanmadan önce cevaplarını kontrol etmek isteyebilir. ÖSYM, YDS soruları ve cevap anahtarını PDF formatında adayların erişimine sunacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:32