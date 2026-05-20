Yazı yazarken bunu yapıyorsanız dikkat: Beyniniz alarm veriyor olabilir!

Portekiz'de yapılan yeni bir araştırma, el yazısındaki küçük değişimlerin bilişsel gerilemeyi erken dönemde ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Özellikle dikteyle yazı yazarken ortaya çıkan yavaşlama ve düzensizliklerin, Alzheimer gibi hastalıkların ilk sinyalleri olabileceği belirtiliyor.

Teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte el yazısı giderek daha az kullanılan bir alışkanlık haline geldi. Ancak bilim insanlarına göre kalemle yazı yazmak, beynin çalışma biçimini anlamak için önemli ipuçları taşıyor. Yeni bir araştırma, özellikle yazı yazarken ortaya çıkan küçük motor değişimlerin bilişsel gerilemenin erken belirtilerini gösterebileceğini ortaya koydu.

ARAŞTIRMA NEYİ İNCELEDİ? Çalışma, Portekiz'deki University of Évora bünyesinde görev yapan araştırmacılar tarafından yürütüldü. Ekip, bilişsel bozukluk yaşayan kişilerde el yazısının nasıl değiştiğini anlamaya çalıştı. Araştırmaya bakım evlerinde yaşayan 62 ile 99 yaş arasında toplam 58 kişi katıldı. Katılımcıların 38'inde bilişsel bozukluk bulunduğu belirlenirken, 20 kişinin bilişsel olarak sağlıklı olduğu ifade edildi.

Gönüllülerden dijital tablet ve kalem kullanarak farklı görevleri yerine getirmeleri istendi. Bu görevler arasında şunlar yer aldı: Nokta ve çizgi çizmek

Yazılı cümleleri kopyalamak

Dikte edilen cümleleri yazmak

EN BELİRGİN FARK DİKTE TESTİNDE ÇIKTI Bilim insanlarına göre dikteyle yazı yazmak, beynin aynı anda birçok işlemi yürütmesini gerektiriyor. Kişi önce sesi dinliyor, ardından bilgiyi hatırlıyor, kelimeleri anlamlandırıyor ve son olarak fiziksel olarak yazıya döküyor. Araştırmada bilişsel bozukluk yaşayan kişilerin: Kalem hareketlerini daha yavaş yaptığı

Daha kısa ve parçalı vuruşlar kullandığı

Yazıyı tamamlamak için daha fazla hareket gerçekleştirdiği tespit edildi. Araştırmacılar, bu durumun beynin karmaşık görevler sırasında yaşadığı yüklenmeyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

EL YAZISI ALZHEIMER RİSKİNİ ÖNCEDEN GÖSTERİR Mİ? Uzmanlar, el yazısı analizlerinin gelecekte Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisinde kullanılabileceğini düşünüyor. Bugün bilişsel gerilemeyi anlamak için genellikle: Kullanılan yöntem Zorluk Beyin taramaları Maliyetli olması Hastane testleri Zaman alması Uzun nörolojik değerlendirmeler Her yerde uygulanamaması

El yazısı testlerinin ise daha pratik ve düşük maliyetli bir alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar özellikle bakım evleri ve günlük sağlık hizmetlerinde uygulanabilecek hızlı sistemler geliştirmeyi hedefliyor.