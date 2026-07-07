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Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun doğu ve güney kesimlerinde sağanak ile gök gürültülü yağış bekleniyor. Hatay kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 1

Yeni güne yurdun büyük bölümünde sakin bir hava hakim olurken bazı bölgeler için dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Hatay çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Gün içinde Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de etkisini artıracak kuvvetli rüzgarın da ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 2

4 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Erzurum, Kars ve Ardahan'da ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Sarı kod verilen illerde;

  • Ani sel
  • Su baskını
  • Yıldırım
  • Yerel dolu yağışı
  • Yağış anında kuvvetli rüzgar
  • Ulaşımda aksamalar

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ahaber
Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 3

YURDUN DOĞU VE GÜNEY KESİMLERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle:

  • Batı Akdeniz'in iç kesimleri
  • Doğu Akdeniz
  • Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı
  • Samsun'un doğusu
  • Ordu çevresi
  • Doğu Karadeniz

Bunun dışındaki bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 4

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yağış kadar rüzgar da günün dikkat çeken başlıklarından biri olacak. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise:

  • Marmara'nın güneybatısı
  • Kuzey Ege kıyıları

için kuzey yönlerden 30 ila 50 kilometre, yer yer 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 5

İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR

İstanbul'da hafta parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla başlayacak. Salı günü kentte yağış beklenmezken hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 27 dereceye gerileyecek ancak yağış beklenmiyor.

Haftanın ikinci yarısıyla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve hava sıcaklığı 25 dereceye kadar düşecek. Cuma günü de sağanak yağışın devam etmesi beklenirken sıcaklık 27 derece seviyelerinde seyredecek.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Günün ilk saatlerinde birçok bölgede güneşli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren özellikle doğu ve güney kesimlerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte sağanak geçişleri görülecek. Akşam saatlerine doğru yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 7

7 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 32°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 32°C Parçalı bulutlu
İstanbul 30°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 31°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden 30-50 km/saat hızında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 8

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 35°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
İzmir 36°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa 35°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 34°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken iç kesimlerde zamanla bulutlanma artacak. Öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden 30-50 km/saat hızında kuvvetli rüzgar görülecek.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 9

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 34°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak
Burdur 31°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak
Hatay 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak; kıyılarda kuvvetli yağış bekleniyor

Bölge geneli: İç ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 10

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 30°C Parçalı bulutlu
Çankırı 31°C Parçalı bulutlu
Eskişehir 29°C Parçalı bulutlu
Konya 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 11

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 27°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 28°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 28°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 12

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 28°C Parçalı bulutlu
Rize 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; iç kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor
Samsun 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak
Trabzon 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak

Bölge geneli: Samsun'un doğusu, Ordu çevresi ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 13

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak; öğleden sonra kuvvetli yağış
Kars 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak; öğleden sonra kuvvetli yağış
Malatya 33°C Parçalı bulutlu
Van 27°C Parçalı ve çok bulutlu

Bölge geneli: Bölgenin kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış görülecek.

Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 37°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 35°C Parçalı ve az bulutlu
Siirt 37°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 38°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bölge genelinde yüksek seyretmeye devam edecek.

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