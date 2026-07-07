Yaz ortasında sağanak sürprizi! Meteoroloji’den İstanbul dahil o iller için kritik uyarı

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdun doğu ve güney kesimlerinde sağanak ile gök gürültülü yağış bekleniyor. Hatay kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar öne çıkıyor.

Yeni güne yurdun büyük bölümünde sakin bir hava hakim olurken bazı bölgeler için dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Hatay çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Gün içinde Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de etkisini artıracak kuvvetli rüzgarın da ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

4 İL İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Erzurum, Kars ve Ardahan'da ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Sarı kod verilen illerde; Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YURDUN DOĞU VE GÜNEY KESİMLERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle: Batı Akdeniz'in iç kesimleri

Doğu Akdeniz

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı

Samsun'un doğusu

Ordu çevresi

Doğu Karadeniz Bunun dışındaki bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Yağış kadar rüzgar da günün dikkat çeken başlıklarından biri olacak. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise: Marmara'nın güneybatısı

Kuzey Ege kıyıları için kuzey yönlerden 30 ila 50 kilometre, yer yer 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.