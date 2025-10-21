Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde yeni bir satış duyurusu yaptı. Yedi ilde toplam 319 konut ve 197 iş yerinden oluşan 516 gayrimenkul açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İstanbul, Ankara, Bingöl ve Mardin'de düzenlenecek ihalelere katılmak isteyen alıcıların, 100 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. İşte TOKİ'nin yeni satış ilanına dair merak edilen tüm detaylar...
