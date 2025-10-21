Viral Galeri Viral Liste Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde yeni bir satış duyurusu yaptı. Yedi ilde toplam 319 konut ve 197 iş yerinden oluşan 516 gayrimenkul açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İstanbul, Ankara, Bingöl ve Mardin'de düzenlenecek ihalelere katılmak isteyen alıcıların, 100 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. İşte TOKİ'nin yeni satış ilanına dair merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:32
Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni bir açık artırma takvimi duyurdu. Yedi farklı şehirde toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa sunulacak. Uygun ödeme koşulları ve cazip indirim oranlarıyla dikkat çeken müzayede, yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliğinde.

Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

AÇIK ARTIRMA 30-31 EKİM'DE YAPILACAK

TOKİ'nin düzenleyeceği müzayede 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Katılım hem fiziki olarak belirlenen adreslerde hem de online sistem üzerinden yapılabilecek.

Satışların düzenleneceği adresler şöyle:

İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece

Bingöl: Bingöl Belediyesi Konferans Salonu – 30 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır

Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle)

Mardin: Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu – 31 Ekim 2025 tarihinde aktif olacaktır

Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

ÖDEME SEÇENEKLERİNDE ESNEKLİK: 25 PEŞİN, 60 AY VADE

Alıcılar, istedikleri konut veya iş yerini yüzde 25 peşinat ve 60 aya varan vade imkanıyla satın alabilecek.

Tamamını peşin ödemek isteyenler için ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Böylece hem uzun vadeli ödeme planı isteyenler hem de nakit alım yapacak yatırımcılar için esnek bir sistem oluşturulmuş durumda.

Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri

SATIŞA SUNULAN GAYRİMENKULLER 7 ŞEHRE YAYILIYOR

TOKİ'nin satış listesinde farklı bölgelerdeki projeler yer alıyor. Satış kapsamına alınan gayrimenkuller Bingöl, Mardin, Mersin, İzmir, İstanbul, Samsun ve Ankara illerinde bulunuyor.

Bu çeşitlilik, hem büyük şehirlerde hem de gelişmekte olan bölgelerde yatırım yapmak isteyenlere alternatif sunuyor.

SON DAKİKA