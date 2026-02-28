Yasmin Erbil'den evlilik sinyali geldi! Gözler Yiğit Poyraz'da...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 09:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil'in ayrılık haberi sonrası, kızı Yasmin Erbil, Ulus sokaklarında görüntülendi. Babasının kararlarına şaşırmadığını söyleyen Yasmin, kendi özel hayatıyla da ilgili samimi itiraflarda bulundu.

7 aylık evliliklerini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma haberi sonrası gözler, ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'e çevrilmişti.

Önceki gün Ulus'ta kuaförden çıkarken objektiflere takılan Erbil, hem babasının biten evliliği hem de kendi özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÜLSEREN'İ SEVİYORDUM" SABAH'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun" dedi.

AŞK HAYATINDA "NAZAR" ÖNLEMİ Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile uzun süredir birlikte olan Yasmin Erbil, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Sosyal medyada neden az paylaşım yaptığına dair sorulara, "İlişkimiz çok iyi gidiyor. Nazar değmesin diye çok fazla fotoğraf paylaşmıyorum" yanıtını verdi.

"BABAMDAN DOLAYI BOŞANMA KORKUM VAR" Muhabirlerin yönelttiği "Boşanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna ise hem samimi hem de esprili bir yanıt geldi.