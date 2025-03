Geceleri uyuyamayan ve uykusuzlukla mücadele eden 60 yaş üstü bireyler için umut verici bir bilimsel araştırma yayımlandı. Uzmanlar, her beş yaşlıdan birinin uykusuzluk sorunu yaşadığını ve bunun fiziksel sağlık, ruh hali ve günlük yaşam üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. The Independent'e göre, Family Medicine And Community Health dergisinde yayımlanan bu araştırma, kas gücü odaklı egzersizlerin uyku kalitesini yükselttiği ve uykusuzlukla ilişkili riskleri azalttığı ortaya koydu. Uyku kalitesini artıran en etkili egzersiz yöntemleri açıklandı.