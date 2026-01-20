CANLI YAYIN
Yaşlılara bakım sigortası nedir, kimleri kapsayacak? 2026’da yeni sosyal güvence

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası uygulamasıyla birlikte, yaşlılık dönemine yönelik sağlık ve bakım hizmetlerinde köklü bir değişiklik hedefleniyor. Dünyada örnekleri bulunan bu modelin Türkiye'de de hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni sigorta sistemiyle vatandaşların ileri yaşlarda karşılaşabileceği bakım, tedavi ve sağlık giderlerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Yaşlılık döneminde artan sağlık ve bakım ihtiyaçlarına kalıcı bir çözüm getirmesi hedeflenen bakım sigortası, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Devlet katkısı ve uzun vadeli prim yapısıyla planlanan bu uygulama sayesinde, vatandaşların ileri yaşlarda bakım ve tedavi giderlerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

YAŞLILIKTA GÜVENCE AMAÇLANIYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, bakım sigortası, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek bir yapı olarak kurgulanıyor. Amaç; yaşlılık döneminde artan bakım ve sağlık ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması. Çalışsın ya da çalışmasın tüm vatandaşlara yaşlılıkta ek bir güvence sunması hedeflenen uygulamanın, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü de azaltması bekleniyor.

DÜNYADAKİ MODELLER İNCELENİYOR

Çalışmalar kapsamında Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uzun süredir uygulanan bakım sigortası modelleri mercek altına alınıyor. Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki yıllarda artacak olması, bu tür bir sigorta sistemini zorunlu bir ihtiyaç haline getiriyor. Türkiye'de uygulanacak modelin, bu ülkelerdeki örnekler dikkate alınarak şekillendirilmesi planlanıyor.

PİLOT UYGULAMALAR GÜNDEMDE

Bakım sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin teknik çalışmalar sürüyor. Bu yıl içinde bazı pilot uygulamaların devreye alınabileceği ifade ediliyor.

Mevcut örneklerde, sigortanın belirli bir yaşın üzerindeki vatandaşları kapsadığı, primlerin bir kısmının sigortalılar tarafından ödendiği, bir kısmının ise devlet katkısıyla karşılandığı görülüyor. Devlet katkısının zamana yayılması ve primlerin uzun vadede ödenmesi, sistemin sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

TÜM BAKIM VE TEDAVİ GİDERLERİ KARŞILANACAK

Planlanan modele göre, vatandaşlar belirli bir yaşa ulaştıklarında bakım ve tedavi giderlerini bu sigorta kapsamında karşılayabilecek. Böylece uzun vadeli sigortalar ve genel sağlık sigortasına ek olarak bakım sigortası da sosyal güvenlik sisteminin bir parçası haline gelecek. Uygulamaya ilişkin detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

