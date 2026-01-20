Yaşlılara bakım sigortası nedir, kimleri kapsayacak? 2026’da yeni sosyal güvence

2026 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan bakım sigortası uygulamasıyla birlikte, yaşlılık dönemine yönelik sağlık ve bakım hizmetlerinde köklü bir değişiklik hedefleniyor. Dünyada örnekleri bulunan bu modelin Türkiye'de de hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni sigorta sistemiyle vatandaşların ileri yaşlarda karşılaşabileceği bakım, tedavi ve sağlık giderlerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Yaşlılık döneminde artan sağlık ve bakım ihtiyaçlarına kalıcı bir çözüm getirmesi hedeflenen bakım sigortası, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Devlet katkısı ve uzun vadeli prim yapısıyla planlanan bu uygulama sayesinde, vatandaşların ileri yaşlarda bakım ve tedavi giderlerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

YAŞLILIKTA GÜVENCE AMAÇLANIYOR Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, bakım sigortası, mevcut sosyal güvenlik sistemine ek bir yapı olarak kurgulanıyor. Amaç; yaşlılık döneminde artan bakım ve sağlık ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması. Çalışsın ya da çalışmasın tüm vatandaşlara yaşlılıkta ek bir güvence sunması hedeflenen uygulamanın, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü de azaltması bekleniyor.

DÜNYADAKİ MODELLER İNCELENİYOR Çalışmalar kapsamında Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde uzun süredir uygulanan bakım sigortası modelleri mercek altına alınıyor. Özellikle yaşlı nüfusun önümüzdeki yıllarda artacak olması, bu tür bir sigorta sistemini zorunlu bir ihtiyaç haline getiriyor. Türkiye'de uygulanacak modelin, bu ülkelerdeki örnekler dikkate alınarak şekillendirilmesi planlanıyor.

PİLOT UYGULAMALAR GÜNDEMDE Bakım sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin teknik çalışmalar sürüyor. Bu yıl içinde bazı pilot uygulamaların devreye alınabileceği ifade ediliyor.