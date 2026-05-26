Yaşlanma karşıtı hobiler: Bilime göre egzersiz kadar etkili olan yöntemler
Yeni bir araştırma, yaşlılıkta güçlü kalmanın yolunun yalnızca egzersizden geçmediğini ortaya koydu. Düzenli sosyalleşen, bulmaca çözen ve yakın çevresiyle bağını koparmayan kişilerde kırılganlık riski azalıyor. Uzmanlara göre beyin aktif kaldıkça beden daha dirençli hale geliyor yıllar boyunca.
Yaşlanmak hayatın doğal bir parçası. Ancak uzmanlara göre yaşlılık döneminde sağlıklı kalmanın yolu sadece yürüyüş yapmak ya da dengeli beslenmekten geçmiyor. Avustralya'da 12 binden fazla kişi üzerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, sosyal ilişkilerini güçlü tutan ve zihinsel aktivitelerden kopmayan bireylerin fiziksel olarak daha dirençli kaldığını ortaya koydu.
ARAŞTIRMA NE ANLATIYOR?
Bilim insanları, 70 yaş üzerindeki 12 bin 862 kişiyi tam 11 yıl boyunca takip etti. Araştırmada katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel durumları düzenli olarak incelendi. Yürüme hızından günlük işleri yapabilme becerisine kadar birçok farklı kriter değerlendirildi.
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise sosyal hayatın yaşlılık üzerindeki etkisi oldu. Kulüplere katılan, yakın çevresiyle düzenli iletişim kuran ve zihinsel aktivitelerle ilgilenen bireylerde kırılganlık riskinin daha düşük olduğu görüldü.
HANGİ AKTİVİTELER ÖNE ÇIKTI?
Araştırmaya göre özellikle şu alışkanlıklar olumlu sonuç verdi:
- Bulmaca çözmek
- Satranç gibi oyunlar oynamak
- Gazete ve kitap okumak
- Bilgisayar kullanmak
- Eğitim programlarına katılmak
- Arkadaş ve akrabalarla düzenli görüşmek
- Sosyal kulüplerde aktif olmak
"BEYİN ÇALIŞTIKÇA VÜCUT DA GÜÇLÜ KALIYOR"
Araştırmayı yürüten uzmanlar, zihinsel hareketliliğin fiziksel dayanıklılığı da desteklediğini söylüyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerde sosyal bağların zayıflamasıyla birlikte hem fiziksel hem de ruhsal sorunların daha hızlı ortaya çıktığı ifade ediliyor.
Uzmanlara göre insan beyninin aktif kalması, günlük hayata katılımı artırıyor. Bu durum da kişinin hareket kabiliyetini ve yaşam enerjisini korumasına yardımcı oluyor.
KADINLARDA ETKİ DAHA GÜÇLÜ
Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç da kadınlarla ilgili oldu. Verilere göre sosyal ve zihinsel aktivitelerin olumlu etkisi kadınlarda daha belirgin görüldü. Düzenli sosyal etkileşim içinde olan kadınlarda güçsüzlük riskinin yüzde 3 ila yüzde 6 arasında azaldığı tespit edildi. Erkeklerde ise aynı etkinin daha sınırlı kaldığı belirtildi.