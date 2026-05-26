Yaşlanma karşıtı hobiler: Bilime göre egzersiz kadar etkili olan yöntemler

Yaşlanmak hayatın doğal bir parçası. Ancak uzmanlara göre yaşlılık döneminde sağlıklı kalmanın yolu sadece yürüyüş yapmak ya da dengeli beslenmekten geçmiyor. Avustralya'da 12 binden fazla kişi üzerinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, sosyal ilişkilerini güçlü tutan ve zihinsel aktivitelerden kopmayan bireylerin fiziksel olarak daha dirençli kaldığını ortaya koydu.

ARAŞTIRMA NE ANLATIYOR?

Bilim insanları, 70 yaş üzerindeki 12 bin 862 kişiyi tam 11 yıl boyunca takip etti. Araştırmada katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel durumları düzenli olarak incelendi. Yürüme hızından günlük işleri yapabilme becerisine kadar birçok farklı kriter değerlendirildi.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise sosyal hayatın yaşlılık üzerindeki etkisi oldu. Kulüplere katılan, yakın çevresiyle düzenli iletişim kuran ve zihinsel aktivitelerle ilgilenen bireylerde kırılganlık riskinin daha düşük olduğu görüldü.