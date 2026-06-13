Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri, sosyal medya paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. İkizlerinden birinin kaşık tutuş tarzını dedesi İbrahim Tatlıses'in ikonik mikrofon tutuşuna benzeten Şefkatli'nin paylaşımı, sosyal medyada hem güldürdü hem de gönülleri fethetti.
2021 yılında dünyaevine giren ve 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, mutlu aile yaşantılarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
"MİKROFON STİLİ TANIDIK GELDİ Mİ?"
Son olarak fenomen gelin Yasemin, oğlu Emir'in kaşık tutuş tarzını dedesi İbrahim Tatlıses'in ikonik mikrofon tutuşuna benzetince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Şefkatli, dedeyi de etiketleyerek, "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" notunu düştü. Bu esprili paylaşım, takipçiler arasında kısa sürede "Dedesinin izinden gidiyor", "İmparator'un küçük kopyası" şeklinde yorumlara yol açtı.
İBRAHİM TATLISES'TEN TORUNUNA KAYITSIZ KALAMADI
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiren "İmparator" İbrahim Tatlıses, torunlarının bu neşeli anlarına kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere büyük ilgi gösteren Tatlıses'in, torunlarına olan derin düşkünlüğü bir kez daha gözler önüne serildi.