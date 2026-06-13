Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı

2021 yılında dünyaevine giren ve 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, mutlu aile yaşantılarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.