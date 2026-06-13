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Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri, sosyal medya paylaşımlarıyla yine ilgi odağı oldu. İkizlerinden birinin kaşık tutuş tarzını dedesi İbrahim Tatlıses'in ikonik mikrofon tutuşuna benzeten Şefkatli'nin paylaşımı, sosyal medyada hem güldürdü hem de gönülleri fethetti.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 1

2021 yılında dünyaevine giren ve 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, mutlu aile yaşantılarıyla magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 2

"MİKROFON STİLİ TANIDIK GELDİ Mİ?"

Son olarak fenomen gelin Yasemin, oğlu Emir'in kaşık tutuş tarzını dedesi İbrahim Tatlıses'in ikonik mikrofon tutuşuna benzetince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 3

Şefkatli, dedeyi de etiketleyerek, "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" notunu düştü. Bu esprili paylaşım, takipçiler arasında kısa sürede "Dedesinin izinden gidiyor", "İmparator'un küçük kopyası" şeklinde yorumlara yol açtı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN EĞLENCELİ PAYLAŞIM
Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 4

İBRAHİM TATLISES'TEN TORUNUNA KAYITSIZ KALAMADI

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendiren "İmparator" İbrahim Tatlıses, torunlarının bu neşeli anlarına kayıtsız kalamadı.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 5

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere büyük ilgi gösteren Tatlıses'in, torunlarına olan derin düşkünlüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 6

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, eğitim hayatını İstek Özel Semiha Şakir Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Beşiktaş'ta yaşamını sürdüren Şefkatli, duru güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, birlikteliklerini 2017 yılının Ağustos ayında duyurmuştu.

Yasemin Tatlıses'ten 'İmparator' göndermesi! İkizleri gören aynı yorumu yaptı 7

Uzun süreli ilişkilerini 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına taşıyarak taçlandıran çift, mutlu aile yaşantılarıyla örnek gösteriliyor. 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşayan çift, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları aile pozlarıyla büyük ilgi görüyor.

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