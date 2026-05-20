Yasemin Sakallıoğlu’ndan EDHO açıklaması: Eski fotoğrafları gündem oldu

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, kariyeri boyunca yaşadığı kilo iniş çıkışlarını anlatırken, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dönemine dair de dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Sosyal medyada paylaştığı esprili videolarla hayatımıza giren, şimdilerde ise kapalı gişe stand-up gösterileriyle salonları hınca hınç dolduran Yasemin Sakallıoğlu, başarı basamaklarını tırmanırken verdiği zorlu kilo mücadelesini ilk kez bu kadar net anlattı. Yıllardır fazla kilolarıyla ve yeme bağımlılığıyla mücadele ettiğini gizlemeyen ünlü komedyen, samimi itiraflarıyla hayranlarının yüreğine dokundu.

Sahnede binlerce kişiyi güldürürken arka planda yaşadığı duygusal açlığı ve başarı baskısını açık yüreklilikle paylaşan Sakallıoğlu'nun hayatına dair dönüm noktaları...

"EDHO'YA GİRDİM YİNE ZAYIFLADIM" Kariyerinin ilk yıllarında bankacılık yaptığını ve mutsuz olduğunu belirten Sakallıoğlu, o dönem yaşadığı stresi yemekle çözmeye çalıştığını söyledi. İstifa ettikten sonra ilk videosunun yayımlandığını ve ardından ciddi bir kilo verme sürecine girdiğini belirten komedyen, yaşadığı iniş çıkışları şu sözlerle özetledi: "Bankacıydım, istifa etmek istiyordum ve edemiyordum. O dönem çok fazla yemek yemeye başladım. Sonra istifa ettim ve o ilk videom yayıldı. Videoda yine kilom vardı. Sonra 2 ayda 16 kilo verdim. Fakat kariyerim açısından hayal ettiğim teklifleri alamadım, yine kilo aldım. Sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO) dizisine girdim ve yine zayıfladım."

"SİZ GÜLDÜKÇE BEN YEDİM" Dizi projesinin ardından stand-up kariyerine adım atan Sakallıoğlu, sahnede yakaladığı başarının arkasında büyük bir kaygı barındırdığını dile getirdi. Salonları doldurma arzusu ve izleyicinin beğenisini kazanma baskısının kendisini duygusal açlığa ittiğini belirten ünlü isim, hayranlarını duygulandıran bir itirafta bulundu: "Her salon dolsun, çok başarılı olayım istedim. Bu istek beni o kadar yıprattı ki tekrar yemeye başladım. Siz güldükçe ben yedim. Her geçen gün daha fazla kilo aldım. Şu hayatta bir şeyi kendime haksızlık etmeden başarmayı öğrenemedim..."