Yasemin Sakallıoğlu evlilik yıl dönümünde Galatasaray maçını tercih etti
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu ve yönetmen eşi Burak Yırtar ile evliliklerinin 5. yılını sıra dışı bir etkinlikle taçlandırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Galatasaray - Liverpool mücadelesini tribünden takip eden çift, "En mantıklı olanı yaptık" notuyla takipçilerini bir kez daha güldürdü.
Ünlü komedyen gün içinde de nikah törenlerine ait daha önce yayınlanmamış duygusal kareleri takipçileriyle paylaştı.
"BUGÜN OLSA YİNE EVLENİRDİM"
Sakallıoğlu eşiyle fotoğrafının altına, "Bugün evliliğimizin 5.senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz. Ve bu şarkıyı da" ifadelerini kullandı.
"EN MANTIKLI OLANI YAPTIK"
Sakallıoğlu, akşam saatlerinde ise eşiyle birlikte stattan paylaşım yaptı.
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar ne zaman evlendi?
Çift, 2021 yılında sade bir nikah töreniyle dünya evine girmiştir.
Yasemin Sakallıoğlu evlilik yıl dönümünü nerede kutladı?
Ünlü çift, 5. yıl dönümlerini Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izleyerek kutlamıştır.
Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar kimdir?
Elâzığ doğumlu olan Yırtar, eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlamış ve ardından televizyon sektörüne adım atmıştır. Kariyerine set arkasında başlayan sanatçı, zaman içinde hem yönetmen hem de oyuncu olarak çeşitli projelerde yer almıştır.