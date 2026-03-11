Yasemin Sakallıoğlu evlilik yıl dönümünde Galatasaray maçını tercih etti

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 09:17 Son Güncelleme: 11 Mart 2026 09:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 2021 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu ve yönetmen eşi Burak Yırtar ile evliliklerinin 5. yılını sıra dışı bir etkinlikle taçlandırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Galatasaray - Liverpool mücadelesini tribünden takip eden çift, "En mantıklı olanı yaptık" notuyla takipçilerini bir kez daha güldürdü.

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar, 5. evlilik yıl dönümlerini Galatasaray-Liverpool maçında kutladı. Romantik paylaşımların ardından stadyumdan gelen sürpriz kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü komedyen gün içinde de nikah törenlerine ait daha önce yayınlanmamış duygusal kareleri takipçileriyle paylaştı.

"BUGÜN OLSA YİNE EVLENİRDİM" Sakallıoğlu eşiyle fotoğrafının altına, "Bugün evliliğimizin 5.senesi doldu. Bugün olsa yine evlenirdim. Öyle bir memnunum yani ve bu sınavlarla dolu nikahta neler yaşandığını artık iyi biliyorsunuz. Ve bu şarkıyı da" ifadelerini kullandı.

"EN MANTIKLI OLANI YAPTIK" Sakallıoğlu, akşam saatlerinde ise eşiyle birlikte stattan paylaşım yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Galatasaray - Liverpool mücadelesini tribünden takip eden çift, "En mantıklı olanı yaptık" notuyla takipçilerini bir kez daha güldürdü.