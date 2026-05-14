Ne diyet ne de egzersiz: Yaşam süresini belirleyen asıl faktör belli oldu

ABD'de 2019-2025 yılları arasında toplanan verileri inceleyen yeni araştırma, yetersiz uykunun yaşam süresi üzerindeki etkisinin sanılandan daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre, sigaradan sonra yaşam beklentisini en fazla düşüren etkenlerden biri düzenli uyku eksikliği oldu.

Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak uzun yaşamın temel şartları arasında gösteriliyor. Ancak yeni bir araştırma, çoğu kişinin geri plana attığı uykunun, yaşam süresi üzerinde çok daha güçlü bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. ABD'de yapılan çalışmaya göre, geceleri yedi saatten az uyuyan kişilerde yaşam beklentisinin belirgin şekilde düştüğü görüldü.

ARAŞTIRMA VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI Araştırma, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından yürütüldü. Çalışmada, 2019 ile 2025 yılları arasında ABD genelinde toplanan anket verileri analiz edildi. Katılımcıların yaşam beklentisi verileri ile uyku süreleri karşılaştırıldı. Araştırmada gecede yedi saatin altında uyuyan kişiler "yetersiz uyku" grubunda değerlendirildi. Bilim insanları yalnızca uyku süresine bakmadı. Aynı zamanda: Fiziksel hareketsizlik

Eğitim düzeyi

Çalışma durumu

Günlük yaşam alışkanlıkları gibi yaşam süresini etkileyebilecek başka faktörler de hesaba katıldı.

"BU KADAR GÜÇLÜ BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK" OHSU uyku fizyoloğu Andrew McHill, sonuçların araştırma ekibi için de dikkat çekici olduğunu söyledi. McHill, "Uykunun önemli olduğunu biliyorduk ancak yaşam beklentisiyle bu kadar güçlü bir bağlantı göstermesi bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre düzenli ve kaliteli uyku yalnızca günlük enerjiyi artırmıyor. Aynı zamanda uzun vadede vücudun birçok sistemini koruyarak yaşam süresini de etkiliyor.

TEK GECELİK UYKUSUZLUK BİLE ETKİLİ OLABİLİYOR Uzmanlara göre yalnızca bir gece bile yetersiz uyumak hem beyin devrelerinde hem de bağışıklık sisteminde değişim yaratabiliyor. Bu etkilerin yıllar boyunca devam etmesi ise daha ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Andrew McHill, "İyi bir gece uykusu sadece ertesi gün kendinizi iyi hissetmenizi sağlamıyor. Aynı zamanda daha uzun yaşama ihtimalinizi de artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA İYİ UYKU İÇİN NELER YAPILABİLİR? Uzmanlar, uyku düzeninin tamamen kontrol edilemese de belirli alışkanlıklarla iyileştirilebileceğini söylüyor. Daha kaliteli uyku için önerilen bazı adımlar şöyle: Yatmadan önce telefonda olumsuz haberlere bakmamak

Düzenli uyku saatleri oluşturmak

Gün içinde hareket etmeye çalışmak

Yoga ve tai chi gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmak

Kafein tüketimini gece saatlerinde azaltmak

UZMANLARDAN NET MESAJ: UYKU İHMAL EDİLMEMELİ Araştırmanın en dikkat çeken sonucu, uykunun artık yalnızca "dinlenme" olarak görülmemesi gerektiği oldu. Uzmanlara göre uyku; beslenme ve egzersiz kadar önemli bir sağlık unsuru haline geldi. Özellikle yoğun iş temposu, ekran kullanımı ve düzensiz yaşam alışkanlıkları nedeniyle bozulan uyku düzeni, uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabiliyor.