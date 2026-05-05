Yaşam barındırabilecek yeni bir “Süper Dünya”: 10 ışık yılı uzaklıkta keşfedildi

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 13:46 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bilim insanları, Dünya'ya yalnızca 10,7 ışık yılı uzaklıktaki GJ 887 sisteminde yaşanabilir bölgede yer alan bir süper Dünya'yı doğruladı. Yeni veriler, sistemde en az dört gezegen bulunduğunu ortaya koyarken, bu keşif gelecekte yaşam izlerinin araştırılacağı en yakın hedeflerden birini öne çıkarıyor.

Dünya'ya kozmik ölçekte oldukça yakın sayılan GJ 887 yıldız sisteminde, sıvı su barındırma potansiyeline sahip bir gezegenin varlığı açıklandı. "GJ 887 d" olarak adlandırılan bu süper Dünya, yıldızının yaşanabilir kuşağında yer alıyor.

YAŞANABİLİR BÖLGEDE YENİ BİR ADAY: "SÜPER DÜNYA" GJ 887 d, yıldızına olan uzaklığı sayesinde yüzeyinde sıvı su bulunabilecek sıcaklık aralığında konumlanıyor. Bu bölge, yaşam için gerekli temel koşulların oluşabileceği ilk filtre olarak kabul ediliyor. Gezegenin kütlesi Dünya'nın yaklaşık 6,5 katı. Bu da onu "Süper Dünya" sınıfına yerleştiriyor. Süper Dünya, kütlesi Dünya'dan büyük ancak Neptün gibi gaz ve buz devlerinden daha küçük olan gezegen sınıfını ifade eder. Yapıları tek tip değildir; bazıları kayalık yüzeye sahipken bazıları kalın atmosfer katmanlarıyla çevrili olabilir.

KIRMIZI CÜCE YILDIZLAR ÖNEMLİ GJ 887, kırmızı cüce olarak adlandırılan bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu yıldızlar Güneş'e kıyasla daha küçük ve daha düşük enerji yaydığı için, çevresindeki gezegenlerin yeterli ısı alabilmesi adına yörüngeleri yıldızlarına çok daha yakın konumda olur. Bu durum, yaşanabilir bölgeyi yıldızın hemen çevresine çekiyor, ancak risk de barındırıyor. Kırmızı cüceler zaman zaman güçlü radyasyon patlamaları yapabiliyor. Bu patlamalar, gezegen atmosferini aşındırarak yaşam ihtimalini azaltabiliyor. GJ 887'nin farkı ise görece daha sakin bir yıldız olması.

SİSTEMDE EN AZ DÖRT GEZEGEN VAR Eco News'e göre yeni analizler, GJ 887 etrafında dönen gezegen sayısını netleştirdi. 2020'de Steven V. Jeffers liderliğindeki bir Science dergisi çalışmasına göre iki gezegen daha önce biliniyordu. Güncel verilerle toplam sayı en az dörde çıktı. İki gezegen kısa yörüngelerde dönüyor

GJ 887 d, yaklaşık 51 günde yıldızını tamamlıyor

Beşinci bir gezegen ihtimali de gündemde

YAŞAM ARAYIŞINDA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Bu keşfin kritik noktası mesafe. 10,7 ışık yılı, uzay ölçeğinde erişilebilir kabul edilen bir uzaklık. Bu da GJ 887 d'yi gelecekte detaylı incelenecek hedefler listesinde üst sıralara taşıyor. Yeni nesil teleskoplar, bu tür gezegenlerin atmosferini analiz edebilecek kapasiteye hazırlanıyor. Atmosferde oksijen, metan veya su buharı gibi gazların tespiti, yaşam ihtimalini doğrudan ortaya koyabilir. GJ 887 d'nin yaşanabilir bölgede olması tek başına yeterli değil. Atmosfer yapısı bilinmiyor, yüzey sıcaklığı net değil ve manyetik alanı henüz ölçülmedi. Bu veriler olmadan gezegenin gerçekten yaşanabilir olup olmadığı kesinleşmiyor. Mevcut yöntemler yalnızca kütle ve yörünge bilgisi sağlıyor.