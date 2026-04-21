Yasak aşkın gölgesinde Sabri Sarıoğlu'ndan romantik kutlama

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 14:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Lara Aslan tarafından ortaya atılan aldatma, fiziksel şiddet ve cinsel sağlık suçlamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, boşanma iddialarına fotoğraflı bir yanıt verdi.

Hatırlanacağı üzere, Lara Aslan isimli kullanıcının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıoğlu ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Lara Aslan; ünlü futbolcu hakkında aldatma iddialarının ötesine geçen; maddi, fiziksel ve cinsel sağlık konularını da kapsayan ağır suçlamalarda bulundu.

"BANA HASTALIK BULAŞTIRDIN, HAMİLEYKEN ŞİDDET UYGULADIN" Lara Aslan, paylaşımlarını bir hastane odasından yaparak iddialarının boyutunu gözler önüne serdi. Sarıoğlu'nun kendisine sağlık açısından zarar verdiğini öne süren Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken bile şiddet gördüm; bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış." "30 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU VAR" Maddi olarak da zarara uğradığını söyleyen Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz."

"İKİ KADINI DA HASTA ETTİ" "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol." "YAĞMUR HANIM'I SUÇLAMIYORUM, KINAMIYORUM" Sözlerinin devamında Yağmur Sarıoğlu'nu suçlu bulmadığını belirten Lara Aslan şunları söyledi: "Ben Yağmur Hanım'ı kınamıyorum, kötülemiyorum. Süreç boyu Yağmur beni tehdit ediyor, boşanamıyor "nolur sabret" diye bana yalvarıp aynı durumun bir benzerini eşine "yalvarırım boşama beni" diye yapıyormuş."

"BU HİKAYENİN EN BÜYÜK SUÇLUSU ERKEK" "Aksine Yağmur Hanım'ı tebrik ediyorum; 25 yıl bu adama katlanmış. 4 yılda paramı yiyen, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan bu adama dayandığı için kendisini kutluyorum. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Bu süreçte iki kadının da ne yaşadığını bilemezsiniz." "EŞİMDEN BOŞANACAĞIM DİYEREK KANDIRDI" Lara Aslan, ilişkinin başlangıcına ve vaatlere dair de çarpıcı detaylar verdi. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Aslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki 'eşimden boşanacağım, bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var.' İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan."

"OLAYI YARGIYA TAŞIDIK" Tüm bu iddiaların ardından Sabri Sarıoğlu açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"16. YIL DÖNÜMÜ" Haklarında bir süredir devam eden boşanma iddiasına sessiz kalan Sabri Sarıoğlu, evliliğinin 16. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından eşiyle bir karesini yayınlayan Sarıoğlu, şu notu düştü: "20.04.2026... Evliliğimizin 16. yıl dönümü kutlu olsun. 23 yıllık birliktelikte beraber büyüdük, güçlendik her şeye rağmen yan yana kaldık. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin."