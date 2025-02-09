Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 10 Şubat 2025 Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Soğuk havanın tüm yurtta hissedilmesiyle kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle öğrenciler kar tatilinin olup olmayacağını merak ederek hafta başına dair beklentilerini artırırken, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Peki 10 Şubat'ta okullar tatil mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:49