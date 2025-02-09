Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Yarının Hava Durumu ve Kar Tatili Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı ve bazı Ege illerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.