Viral Galeri Viral Liste Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 10 Şubat 2025 Pazartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Soğuk havanın tüm yurtta hissedilmesiyle kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle öğrenciler kar tatilinin olup olmayacağını merak ederek hafta başına dair beklentilerini artırırken, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Peki 10 Şubat'ta okullar tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:49
Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Haftanın ilk günü yaklaşırken, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle kar yağışının etkili olacağı illerdeki valilik açıklamaları, bu konuda en çok aratılan bilgiler arasında yer alıyor. Yarın (10 Şubat), birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Kar Tatili ile İlgili Valilik Açıklamaları Bekleniyor

Şu ana kadar 10 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir il valiliğinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması durumunda, ilgili iller tarafından yapılacak açıklamalar haberde yer alacak.

Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Yarının Hava Durumu ve Kar Tatili Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kütahya, Ankara, Konya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı ve bazı Ege illerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Hava Sıcaklığı ve Beklenen Fırtına

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis beklenirken, Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 40-70 km/saat arasında olması, kısa süreli fırtına riski oluşturuyor. Bu durum, özellikle deniz ulaşımını ve açık hava aktivitelerini zorlaştırabilir.

Yarın okul var mı, yok mu? 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil ilan edildi? MEB-Valilik son durum...

Çığ ve Buzlanma Uyarıları

Bunun yanı sıra, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurtdışında buzlanma ve don olaylarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, sürücüler ve dışarıda vakit geçireceklerin, hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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