Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

"İçimde Bir Kuşku Var"

Adem Yılmaz, Yaren'i sabırsızlıkla beklediğini ancak her yıl olduğu gibi bu kez de tedirgin olduğunu dile getirdi. "Bu sene 14'üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı ama biraz da korkuyorum. Her yıl aynı kaygıyı yaşıyorum. Acaba gelecek mi?" diyen Yılmaz, Mart ayının 5'ine kadar umutlu olduğunu belirtti. Köy halkı da Yaren'in gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.