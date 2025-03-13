Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Köyü'nde 14 yıldır süregelen dostluk bu yıl belirsizlikle gölgeleniyor. Balıkçı Adem Yılmaz'ın her bahar heyecanla beklediği Yaren Leylek, bu yıl henüz dönmedi. Yılmaz ve köy halkı umutla Mart ayının ilk haftasını işaret ederken, yıllardır gelenek haline gelen bu kavuşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:31