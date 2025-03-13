Viral Galeri Viral Liste Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Köyü'nde 14 yıldır süregelen dostluk bu yıl belirsizlikle gölgeleniyor. Balıkçı Adem Yılmaz'ın her bahar heyecanla beklediği Yaren Leylek, bu yıl henüz dönmedi. Yılmaz ve köy halkı umutla Mart ayının ilk haftasını işaret ederken, yıllardır gelenek haline gelen bu kavuşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:31
Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in hikayesi 2011 yılında başladı. O dönem balık tutarken teknesine konan Yaren'i besleyen Yılmaz, ertesi gün aynı leyleğin yeniden geldiğini fark etti. Günlerce süren bu rutin, yıllar içinde sıcak bir dostluğa dönüştü. Yaren, her göç mevsiminde Eskikaraağaç'a dönerek Yılmaz'ın kayığında beslenmeyi sürdürdü.

Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Bu özel bağ, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in kareleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin desteğiyle yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesele dönüştürülen hikâye, Çekya'da düzenlenen Prag Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazandı.

Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

"İçimde Bir Kuşku Var"

Adem Yılmaz, Yaren'i sabırsızlıkla beklediğini ancak her yıl olduğu gibi bu kez de tedirgin olduğunu dile getirdi. "Bu sene 14'üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı ama biraz da korkuyorum. Her yıl aynı kaygıyı yaşıyorum. Acaba gelecek mi?" diyen Yılmaz, Mart ayının 5'ine kadar umutlu olduğunu belirtti. Köy halkı da Yaren'in gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Gözler Ufukta: Umut Sürüyor

Yaren'in geç kalışı, Adem Yılmaz kadar doğaseverleri de düşündürüyor. Leyleklerin göç yolculuğunun çeşitli riskler içerdiği biliniyor. Hava koşulları, dinlenme noktalarındaki tehlikeler ve doğadaki diğer zorluklar bu süreci etkileyebilir.

Yaren Leylek geldi mi? 2025’te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?

Ancak Yılmaz hala ümitle beklediğini belirterek, "Ümidim var ama gelmez diye korkuyorum" dedi.

SON DAKİKA