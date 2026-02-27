Yaren Leylek 15. yılında yine Adem Amca’nın kayığında

Türkiye'nin merakla beklediği kavuşma bu sene erken gerçekleşti. Bursa'da Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek 15'inci yılında da geldi.

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'dan gelecek o müjdeli haberdeydi. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu sıra dışı dostlukla Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi.

İLK DURAĞI DEĞİŞMEDİ 24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülenen ve Yaren'in eşi Nazlı olduğu düşünülen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı. Nazlı zannedilen leylek, bu sabah göle açılan Yılmaz'ın kayığına konunca Yaren olduğu ortaya çıktı. O anlar, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

"ANLADIK Kİ GELEN YAREN'MİŞ" Alper Tüydeş, köye gelen leyleğin Nazlı değil, Yaren olduğunu da sanal medya hesabından duyurdu. Tüydeş, paylaşımında, "Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte "Acaba görür müyüz?" diye güneye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık. Dün Adem Amca'nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik… Ve anladık ki gelen Yaren'miş! Merak edenlere, soranlara, bir kuşla baharı bekleyenlere müjdeler olsun. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti" dedi.