Sadece bir fotoğraf yetiyor! Yapay zeka yüzünüze bakarak hastalığınızı söylüyor

Tek bir yüz fotoğrafından biyolojik yaşı hesaplayan FaceAge, kanser hastalarında hayatta kalma olasılığını tahmin edebiliyor. Yeni araştırmalar, zaman içinde çekilen fotoğraflarla ölçülen yaşlanma hızının tedavi sürecini öngörmede kritik rol oynadığını gösteriyor.

Bilim dünyası, yaşlanmayı sadece dış görünüşle ilgili bir süreç olarak değerlendirme dönemini geride bırakıyor. Geliştirilen yeni yapay zeka teknolojileri, yüz hatlarındaki değişimleri analiz ederek bireylerin sağlık durumuna dair önemli veriler sunuyor. Bu alanda öne çıkan FaceAge adlı sistem, yalnızca bir fotoğraf üzerinden biyolojik yaş tahmini yapabiliyor.

FOTOĞRAFLAR TIBBİ VERİYE DÖNÜŞÜYOR Mass General Brigham araştırmacıları tarafından geliştirilen bu sistem, yüz fotoğraflarını derin öğrenme algoritmalarıyla analiz ediyor. Elde edilen sonuçlar, kişinin kronolojik yaşından ziyade vücudunun gerçek yaşlanma durumunu ortaya koyuyor. Bu yaklaşım özellikle herhangi bir tıbbi müdahale gerektirmeyen yöntemler arasında dikkat çekiyor. Sadece standart bir kamera ile veri elde edilebilmesi sistemi hem hızlı hem de erişilebilir hale getiriyor.

KANSER HASTALARINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, 2012-2023 yılları arasında radyoterapi gören 2.279 kanser hastasının fotoğrafları incelendi. Araştırmanın öne çıkan bulguları şöyle: Yüz yaşlanma hızı yüksek olan hastalarda hayatta kalma oranı belirgin şekilde düşüyor.

Hastaların biyolojik yaşlanması, kronolojik yaşlanmadan ortalama yüzde 40 daha hızlı ilerliyor.

Fotoğraflar arasındaki süre uzadıkça tahmin doğruluğu artıyor.

Yüksek yaşlanma hızı, tedaviye zayıf yanıtla ilişkilendiriliyor. Araştırmaya katkı sunan isimlerden biri olan Dr. Hugo Aerts, bu yöntemin invaziv olmayan yeni bir biyobelirteç sunduğunu vurguluyor: "Basit fotoğraflardan elde edilen veriler, bireyin sağlık durumuna dair önemli bilgiler sağlayabilir."

FACEAGE NASIL ÇALIŞIYOR? FaceAge teknolojisi iki temel ölçüm üzerinden çalışıyor: Kavram Anlamı FAD (Yüz Yaşlanma Sapması) Tek fotoğraftaki biyolojik yaş farkı FAR (Yüz Yaşlanma Hızı) Zaman içindeki yaşlanma değişimi Araştırmalar, FAR değerinin uzun vadeli sağlık tahminlerinde daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ölçüm, sadece anlık durumu değil süreci analiz ediyor.

UZMANLARA GÖRE NEDEN ÖNEMLİ? Dr. Raymond Mak'a göre bu teknoloji, kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımı güçlendirebilir. Elde edilen veriler sayesinde: Tedavi planları daha doğru şekillendirilebilir.

Hasta takibi daha hassas yapılabilir.

Klinik kararlar daha erken alınabilir.