Yapay zeka çağında yeni tehlike: Bir fotoğrafla parmak iziniz çalınabilir mi?
Sosyal medyada paylaşılan masum bir selfie, sandığınızdan daha büyük risk taşıyabilir. Uzmanlara göre yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve yapay zeka destekli araçlar, parmak izi detaylarını ortaya çıkarabiliyor. Özellikle "V" işareti verilen pozlar yeniden tartışma yarattı.
Telefonu parmak iziyle açmak yıllardır günlük hayatın en pratik güvenlik yöntemlerinden biri olarak görülüyor. Ancak gelişen kamera teknolojileri ve yapay zeka araçları, bu alışkanlığı farklı bir güvenlik tartışmasının merkezine taşıdı. Güvenlik uzmanları, sosyal medyada paylaşılan bazı yakın çekim fotoğrafların biyometrik veri açısından ciddi risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
YAKIN ÇEKİMLERDEKİ GİZLİ TEHLİKE
Güvenlik araştırmacılarına göre özellikle parmakların kameraya dönük olduğu yüksek çözünürlüklü kareler, düşündüğümüzden daha fazla detay barındırıyor. Yaklaşık 1,5 metre mesafeden çekilen net fotoğraflarda parmak izi çizgileri belirli ölçüde seçilebiliyor. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme araçları ise bu detayları daha görünür hale getirebiliyor.
Uzmanlar, bugün birçok akıllı telefonun görüntüleri otomatik olarak keskinleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu durum fotoğraf kalitesini artırırken istemeden biyometrik verilerin de daha net görünmesine yol açabiliyor.
"V" İŞARETİ NEDEN TARTIŞILIYOR?
Özellikle sosyal medyada sık kullanılan barış işareti ya da "V" pozu, uzmanların dikkat çektiği örneklerin başında geliyor. Çünkü bu pozda parmak uçları doğrudan kameraya dönük oluyor.
Peki her selfie tehlikeli mi? Hayır. Uzmanlar, her fotoğrafın doğrudan güvenlik riski oluşturmadığını vurguluyor. Ancak yüksek çözünürlüklü görüntüler, uygun açı ve yeterli ışık birleştiğinde riskin arttığı belirtiliyor.
YAPAY ZEKAYLA KOPYALAMA DAHA KOLAY
Siber güvenlik uzmanlarına göre geçmişte oldukça karmaşık olan biyometrik veri kopyalama işlemleri artık daha ulaşılabilir hale geliyor. Yapay zeka tabanlı yazılımlar, bulanık veya düşük detaylı görüntülerden bile kullanılabilir veriler üretmeye yardımcı olabiliyor.
2021 yılında güvenlik araştırmacıları, yalnızca bir parmak izi fotoğrafı, Photoshop, lazer yazıcı ve ahşap tutkalı kullanılarak sahte parmak izi üretilebildiğini göstermişti. Uzmanlara göre bu durum, saldırılar için gereken teknik eşiğin ciddi şekilde düştüğünü ortaya koyuyor.
YILLARDIR BİLİNEN RİSK YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Konu aslında uzun süredir güvenlik dünyasının gündeminde yer alıyor. Alman biyometri araştırmacısı Jan Krissler, 2013 yılında Apple'ın Touch ID sistemini aşmayı başarmıştı. Krissler daha sonra Almanya Savunma Bakanı'nın halka açık fotoğraflarından parmak izi yeniden oluşturabildiğini göstermişti.
O dönemde bu işlemler oldukça pahalı, zaman alan ve teknik bilgi gerektiren süreçlerdi. Ancak bugün gelişmiş telefon kameraları ve yapay zeka destekli düzenleme araçları nedeniyle aynı yöntemlerin daha erişilebilir hale geldiği değerlendiriliyor.