Yapay zeka çağında yeni tehlike: Bir fotoğrafla parmak iziniz çalınabilir mi?

Telefonu parmak iziyle açmak yıllardır günlük hayatın en pratik güvenlik yöntemlerinden biri olarak görülüyor. Ancak gelişen kamera teknolojileri ve yapay zeka araçları, bu alışkanlığı farklı bir güvenlik tartışmasının merkezine taşıdı. Güvenlik uzmanları, sosyal medyada paylaşılan bazı yakın çekim fotoğrafların biyometrik veri açısından ciddi risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

YAKIN ÇEKİMLERDEKİ GİZLİ TEHLİKE

Güvenlik araştırmacılarına göre özellikle parmakların kameraya dönük olduğu yüksek çözünürlüklü kareler, düşündüğümüzden daha fazla detay barındırıyor. Yaklaşık 1,5 metre mesafeden çekilen net fotoğraflarda parmak izi çizgileri belirli ölçüde seçilebiliyor. Yapay zeka destekli görüntü iyileştirme araçları ise bu detayları daha görünür hale getirebiliyor.

Uzmanlar, bugün birçok akıllı telefonun görüntüleri otomatik olarak keskinleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu durum fotoğraf kalitesini artırırken istemeden biyometrik verilerin de daha net görünmesine yol açabiliyor.