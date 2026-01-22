CANLI YAYIN
Yağlı fırın camı sorununa son! Karbonat macunu ile pırıl pırıl oluyor: 15 dakikada etki ediyor

Fırın camının sürekli kirli görünmesinin nedeni çoğu zaman yüzey değil, kapağın iki camı arasına sızan yağ ve buhar kalıntılarıdır. Bazı modellerde alt havalandırma boşluğu sayesinde kapak sökülmeden bu bölge temizlenebiliyor.

Fırın kapağındaki kahverengi tabaka her zaman camın üstünde oluşmaz. Pişirme sırasında yükselen buhar ve yağ zerrecikleri, zamanla cam panellerin arasına ilerleyerek kalıcı bir bulanıklık bırakabilir. Camı dışarıdan silmek yetmez. Birçok fırında kapağının alt kısmındaki boşluklar pratik bir temizlik erişimi sağlar.

SORUN YÜZEYDE DEĞİL

Fırın çalıştıkça oluşan buhar, yağ ve yemek kalıntıları kapağın iç ve dış camı arasına girerek lekeli bir görüntü oluşturur. Bu birikim, fırının içini net görmeyi zorlaştırır ve cam temizlense bile kirli kalmış hissi verir.

Pek çok modelde kapağının alt bölümünde yer alan havalandırma boşlukları, camların arasına ulaşmak için kullanılabilir. Bu yöntem, kapağı tamamen sökme riskini ortadan kaldırırken pratik bir temizlik imkanı sunar.

FIRIN CAMLARININ ARASI NASIL TEMİZLENİR?

🔸İşe başlamadan önce fırının tamamen soğuduğundan emin olun ve rafları çıkararak alanı boşaltın.
🔹Önce camın iç ve dış yüzeyini sabunlu suyla silin.

🔹İnatçı lekelerde karbonatlı macunu kısa süre bekletip temizleyin.
🔸Ardından mikrofiber bezi nemlendirip bir çubuk yardımıyla alt boşluktan içeri uzatarak camın arka yüzeylerini nazikçe silin.

Karbonatlı Macun Nasıl Yapılır?

Macun için karbonat ve az miktarda su yeterli. Karışım, diş macunu kıvamına gelince hazır. İnatçı lekeler üzerinde 15 dakika bekletin, silin.

DETERJAN KALINTISINI ALIP CAMI KURULAYIN

Temizleme sonrası bezinizi duru suyla yeniden kullanarak sabun kalıntılarını giderin. Son aşamada kuru bir mikrofiber bezle camların iç kısmını tamamen kurulayın. Fazla bastırmamak, camın zarar görmesini önler.

DAHA TEMİZ FIRIN İÇİN TÜYOLAR

Tepsileri aşırı doldurmamak, kenarı yüksek kaplar kullanmak ve yağ sıçrayan yemeklerde üst kapatma yöntemi uygulamak cam aralığına kir sızmasını azaltır. Taşan yemekleri bir sonraki pişirmeden önce temizlemek de kalıcı leke oluşumunu önler.

