Yağlı fırın camı sorununa son! Karbonat macunu ile pırıl pırıl oluyor: 15 dakikada etki ediyor

Fırın camının sürekli kirli görünmesinin nedeni çoğu zaman yüzey değil, kapağın iki camı arasına sızan yağ ve buhar kalıntılarıdır. Bazı modellerde alt havalandırma boşluğu sayesinde kapak sökülmeden bu bölge temizlenebiliyor.

Fırın kapağındaki kahverengi tabaka her zaman camın üstünde oluşmaz. Pişirme sırasında yükselen buhar ve yağ zerrecikleri, zamanla cam panellerin arasına ilerleyerek kalıcı bir bulanıklık bırakabilir. Camı dışarıdan silmek yetmez. Birçok fırında kapağının alt kısmındaki boşluklar pratik bir temizlik erişimi sağlar.

SORUN YÜZEYDE DEĞİL Fırın çalıştıkça oluşan buhar, yağ ve yemek kalıntıları kapağın iç ve dış camı arasına girerek lekeli bir görüntü oluşturur. Bu birikim, fırının içini net görmeyi zorlaştırır ve cam temizlense bile kirli kalmış hissi verir.

Pek çok modelde kapağının alt bölümünde yer alan havalandırma boşlukları, camların arasına ulaşmak için kullanılabilir. Bu yöntem, kapağı tamamen sökme riskini ortadan kaldırırken pratik bir temizlik imkanı sunar.

FIRIN CAMLARININ ARASI NASIL TEMİZLENİR? 🔸İşe başlamadan önce fırının tamamen soğuduğundan emin olun ve rafları çıkararak alanı boşaltın.

🔹Önce camın iç ve dış yüzeyini sabunlu suyla silin.